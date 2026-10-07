Đợt mưa lớn ở miền Trung kéo dài đến khi nào?

Chiều ngày 7/10, bà Nguyễn Thị Hương Lý, Dự báo viên phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm qua và ngày hôm nay, mưa lớn xảy ra tập trung ở khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi.

Từ 19 giờ ngày 6/10 đến 15 giờ ngày 7/10, lượng mưa tại các khu vực này phổ biến trong khoảng 50-100mm. Riêng khu vực thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; một số nơi tại thành phố Huế ghi nhận lượng mưa trên 250mm.

Miền Trung mưa lớn kéo dài đến hết đêm mai, giảm dần từ ngày 9/10. Ảnh: PV

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ nay đến hết đêm 8/10, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục là tâm điểm mưa lớn, với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm; cục bộ tại thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có nơi mưa rất to trên 500mm. Từ ngày 9/10, mưa lớn tại khu vực này có xu hướng giảm dần, đồng thời vùng mưa lớn dịch chuyển lên phía Bắc.

Từ gần sáng ngày 8/10, khu vực Quảng Trị có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to trở lại. Từ đêm 8/10, mưa lớn dịch chuyển đến Hà Tĩnh, sau đó mở rộng dần ra Nghệ An và Thanh Hóa.

Trong ngày 9-10/10, mưa lớn tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, với lượng mưa phổ biến 40-100mm trong 24 giờ, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ ngày 11/10, mưa lớn có khả năng giảm dần.

Đối với khu vực miền Bắc, dự báo thời tiết từ đêm 08/10 có mưa vài nơi, riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ ngày 09/10 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đêm 07/10 và sáng sớm 08/10 trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Ngoài ra, trong đêm nay và ngày mai, phía tây tỉnh Quảng Ngãi, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa cường độ mưa lớn với lượng mưa có thể đạt hơn 100mm/3 giờ.