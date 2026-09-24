Đợt mưa lớn ở miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 24/9 tại một số khu vực đã vượt 80mm. Trong đó, trạm Chi cục Thủy lợi (Hà Tĩnh) ghi nhận 81,6mm, Đầu mối hồ Trung Thuần (Quảng Trị) 86,4mm.

Từ chiều tối 24/9 đến ngày 25/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Người dân được cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Ảnh minh họa/Nguồn: VnEconomy

Trong khi đó, phía Nam Quảng Trị, Khánh Hòa, phía Đông Lâm Đồng, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, rải rác dông. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/9 đến ngày 26/9, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua khu vực ngập sâu, có nguy cơ lũ quét hoặc sạt lở.