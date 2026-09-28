Đợt lũ lụt đang hoành hành ở Thái Lan có thể gây thiệt hại hơn 320 triệu USD

Phó giáo sư Aat Pisanwanich, thuộc Khoa Kinh tế, Đại học Rangsit (Thái Lan), nhận định đợt lũ lụt đang diễn ra tại Thái Lan có thể gây thiệt hại kinh tế ít nhất 11 tỷ baht (khoảng 327 triệu USD) trên toàn quốc và con số này có thể tiếp tục tăng nếu tình hình không cải thiện.

“Lũ lụt được dự báo sẽ làm giảm 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng GDP của Thái Lan năm nay, đưa mức tăng trưởng xuống 2,1%, đồng thời làm giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm tăng trưởng trong quý 3/2026, xuống còn 1,7%,” ông Aat nói với Reuters ngày 28/9.

Ông Aat Pisanwanich cho rằng Bangkok và khu vực miền Đông Thái Lan có thể chịu thiệt hại kinh tế nặng nề nhất, đặc biệt trong lĩnh vực bán buôn và bán lẻ. Hoạt động công nghiệp và nông nghiệp tại các khu vực khác cũng được dự báo chịu ảnh hưởng.

Một khu dân cư ven kênh Prem Prachakorn ở Bangkok bị ngập. Ảnh: Bộ Nội vụ Thái Lan

Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, tính từ ngày 26/9, ngập lụt đã ảnh hưởng tới 41 tỉnh, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và tác động đến hơn 580.000 hộ gia đình.

Riêng tại Bangkok, mưa lớn liên tục trong 2-3 ngày qua khiến lượng mưa tích lũy đạt khoảng 320 mm, gần bằng lượng mưa của cả tháng 9 trong những năm gần đây.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Bangkok bị chia cắt, hệ thống thoát nước quá tải và việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Chính phủ Thái Lan quyết định cho công chức tại Bangkok và ba tỉnh lân cận nghỉ ngày 28 và 29/9 để giảm áp lực giao thông.

Bangkok đang vận hành các máy bơm với công suất tối đa để thoát nước. Tuy nhiên, mực nước tại các tuyến kênh chính vẫn cao, khiến nước từ khu dân cư khó thoát.

Tình trạng ngập kéo dài cũng đặt ra thách thức đối với công tác cứu trợ. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Thái Lan ngày 28/9, ít nhất 5.901 người tại Bangkok đã chuyển tới 234 trung tâm sơ tán. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 80.000 người sống tại các khu vực bị ngập ở Bangkok và chưa thể rời nơi ở.

Bộ Nội vụ Thái Lan đã yêu cầu các cơ quan liên quan huy động xe bếp lưu động, thuyền và nhà vệ sinh lưu động tới những khu vực bị ảnh hưởng. Mục tiêu là bảo đảm người dân được cung cấp ba bữa ăn mỗi ngày trong thời gian ngập, dự kiến kéo dài thêm 3-5 ngày, đồng thời duy trì hỗ trợ ít nhất bảy ngày sau khi nước rút, cho đến khi sinh hoạt của các hộ gia đình trở lại bình thường.

Theo Bộ Nội vụ Thái Lan, Bangkok cần được hỗ trợ khoảng 240.000 suất ăn đóng hộp mỗi ngày, bên cạnh các dịch vụ thiết yếu khác.

Cơ quan Điện lực Đô thị Thái Lan cũng đã khôi phục cấp điện cho gần như toàn bộ các khu dân cư và chung cư, ngoại trừ một số tầng thấp vẫn còn bị ngập. Các lực lượng chức năng đồng thời huy động thuyền để vận chuyển thực phẩm tới các tòa nhà, tránh tình trạng bỏ sót người dân hoặc phân phối cứu trợ trùng lặp.