​Đột kích Thanh Tuấn Mobile: Lộ sáng đường dây buôn lậu điện thoại cũ với gần 20 tỷ đồng

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Cửa hàng điện thoại Thanh Tuấn Mobile (số 289 Nguyễn Hữu Tiến, phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động nhập lậu điện thoại di động đã qua sử dụng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Hồng Vân tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Quá trình điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xác định các đối tượng trong đường dây buôn lậu có sự liên kết chặt chẽ, sử dụng các ứng dụng nước ngoài, mượn thông tin, danh tính người nước ngoài để liên lạc, đặt hàng, thanh toán và chuyển điện thoại cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ với số lượng lớn.

Quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra, thu giữ hàng trăm điện thoại cũ với nhiều thương hiệu nổi tiếng nhưng chủ yếu đều không phải là sản phẩm được phép phân phối trên thị trường Việt Nam.

Công an tỉnh Ninh Bình xác định, Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Hồng Vân từ tháng 1/2025 đến nay, đã câu kết nhập lậu hàng nghìn chiếc điện thoại di động cũ từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ, với tổng trị giá hàng hóa giao dịch ước tính gần 20 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và kiên quyết xử nghiêm các cá nhân, tổ chức, đơn vị có liên quan.