Đột kích phòng VIP quán karaoke, phát hiện 5 thanh niên cùng vật lạ

Ngày 16/10, tin từ Công an phường Long Thành, TP Đồng Nai cho biết, đơn vị đã bàn giao hồ sơ, vật chứng cùng 5 đối tượng gồm Vũ Minh Hoàng (SN 1999), Nguyễn Thanh Vũ (SN 1995), Nguyễn Minh Nghĩa (SN 2001), Ninh Văn Dũng (SN 2003) và Lý Văn Hải (SN 2007) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 11/10, Công an phường Long Thành tiến hành kiểm tra một quán karaoke tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, khu phố Thanh Bình, phường Long Thành.

Tại phòng VIP 2, lực lượng chức năng phát hiện 5 người cùng các chất dạng bột, tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều vật dụng liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

5 đối tượng liên quan vụ việc. Ảnh: CA. ↵

Công an phường đã lập biên bản, thu giữ các vật chứng, đưa những người có mặt về trụ sở làm việc, đồng thời xác minh những cá nhân khác có liên quan.

Qua quá trình đấu tranh, xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định 5 người gồm Vũ Minh Hoàng, Nguyễn Thanh Vũ, Nguyễn Minh Nghĩa, Ninh Văn Dũng và Lý Văn Hải có dấu hiệu liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã bàn bạc, góp tiền mua ma túy để cùng sử dụng tại phòng karaoke.

Công an phường Long Thành đã tạm giữ 5 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Hiện, hồ sơ vụ việc, vật chứng cùng các đối tượng đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.