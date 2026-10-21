Đột kích nhiều kho hàng ở biên giới Việt - Lào, thu giữ 30 tấn pháo lậu

Ngày 21/10, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng phá thành công đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam.

Tang vật của vụ án. Ảnh: BĐBPQT.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng có liên quan trong vụ tàng trữ trái phép 30 tấn pháo các loại, gồm: A Mày, sinh năm 1962 (biệt danh “Bố già đường biên”); Thạo A Lăm, sinh năm 1983; Thạo Đỏ, sinh năm 1981, cùng trú tại bản Mỹ Yên-Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Trước đó, ngày 13/9, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên-Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet. Tang vật thu giữ tại hiện trường 1.120 thùng pháo (loại 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây...), tổng trọng lượng khoảng 30 tấn pháo các loại. Đây là chuyên án thu giữ pháo các loại lớn nhất từ trước đến nay.

Lợi dụng đêm tối, trời mưa lũ, địa hình phức tạp các đối tượng đã bỏ trốn vào rừng. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt phòng, chống tội phạm đến cùng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Savannakhet triển khai đồng bộ các biện pháp, mở rộng điều tra truy xét và bắt giữ các đối tượng, bảo đảm an toàn về người, vũ khí trang bị.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị xác định, với 30 tấn tang vật, đây là chuyên án về pháo lớn nhất từ trước đến nay.

Lực lượng BĐBP Quảng Trị và Công an tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt đã phối hợp tiêu hủy toàn bộ tang vật, đồng thời tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh, truy xét, bắt giữ các đối tượng người Lào và Việt Nam có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.