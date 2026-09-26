Đột kích nhà trọ lúc đêm khuya, phát hiện 4 thanh niên đang 'làm chuyện mờ ám', thu giữ nhiều hung khí

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng gồm: Vũ Ngọc Quý (sinh năm 1993, cư trú khu phố 3A, phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Nguyễn Hoàng Khôi (sinh năm 2001, cư trú ấp Tây Bình A, xã Phú Hòa); Nguyễn Hoài Nam và Trần Minh Tài (cùng sinh năm 2001, cùng cư trú ấp Thanh Niên, xã Phú Hòa).

Các đối tượng cùng tang vật tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.↵

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 22/9, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã An Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh kiểm tra một nhà trọ thuộc ấp Đông Bình Nhất, xã An Châu.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang Quý, Khôi, Nam và Tài đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 445,1511 gram ma túy Methamphetamine cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy; 4 cây dao; 1 vật bằng kim loại màu bạc có hình dạng giống súng; 1 bọc nylon chứa 42 viên bi sắt và 4 điện thoại di động.

Bước đầu làm việc, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau góp tiền mua ma túy để sử dụng tại phòng trọ do Vũ Ngọc Quý thuê.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.