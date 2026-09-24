Đột kích nhà Nguyễn Đình Chính SN 2002, phát hiện 'bí mật kinh hoàng' giấu trong túi xách ở tầng 3

Theo tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Công an phường Đồng Hới đã đấu tranh, bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Lực lượng phá án đã thu giữ hơn 13.000 viên ma túy dạng kẹo.

Số ma túy dạng kẹo thu giữ tại nhà đối tượng Chính. Ảnh: CA.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 17/9, tại Tổ dân phố Đồng Phú 3, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, Công an phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các đơn nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Đình Chính (SN 2002, trú tại số nhà 70 đường Đinh Tiên Hoàng thuộc TDP Đồng Phú 3, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm bắt quả tang, phát hiện tại khu vực tầng 3 nhà của Chính đang ở có một túi xách màu đen, bên trong chứa tổng cộng 13.666 viên nén màu xám.

Đối tượng Nguyễn Đình Chính. Ảnh: CA.↵

Bước đầu đấu tranh, đối tượng Nguyễn Đình Chính khai nhận toàn bộ số viên nén trên là ma túy loại “Kẹo” được Chính cất giấu để bán kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục đấu tranh, mở rộng.