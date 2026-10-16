Đột kích nhà nghỉ và quán cà phê, phát hiện 3 cặp nam nữ đang 'làm chuyện mờ ám', hé lộ cách chia tiền của 2 'tú bà'

Ngỳ 16/10, theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Sắc, ngụ thôn Sơn Phượng, xã Tiên Trang và Lê Thị Loan, sinh năm 1984, trú tại xã Tiên Trang về tội “Chứa mại dâm”.

Trước đó đêm 3/9 lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Tiên Trang, phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Quá trình điều tra xác định, chủ nhà nghỉ và chủ quán cà phê có thỏa thuận ăn chia tiền từ hoạt động mại dâm.

Cụ thể, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an xã Tiên Trang tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất nhà nghỉ Xuân Sắc tại thôn Sơn Phượng, xã Tiên Trang.

Các đối tượng liên quan trong vụ án. ↵

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ở phòng 106 và phòng 108 có hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Hai người mua dâm được xác định là Đinh Quang Trung, sinh năm 1990, và Trịnh Đình Thái, sinh năm 2004, cùng trú tại xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Hai người bán dâm là Cầm Thị Liên, sinh năm 1991, trú tại xã Thượng Ninh, và Nguyễn Thị Hướng, sinh năm 1983, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định giữa chủ nhà nghỉ Nguyễn Thị Sắc và những người bán dâm có thỏa thuận chia tiền dịch vụ. Theo đó, với mỗi lượt khách mua dâm theo hình thức “tàu nhanh” có giá 400.000 đồng, Sắc và người bán dâm chia đôi số tiền này.

Cùng thời điểm, tổ công tác tiếp tục kiểm tra hành chính quán cà phê Hải Loan nằm cạnh nhà nghỉ Xuân Sắc, do bà Lê Thị Loan, sinh năm 1984, trú tại xã Tiên Trang, làm chủ.

Tại phòng ngủ thứ hai của cơ sở, lực lượng Công an phát hiện một cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Người mua dâm là Lê Văn Đạt, sinh năm 1991, trú tại phường Tĩnh Gia; người bán dâm là Lô Thị Thanh, sinh năm 1979, trú tại xã Hóa Quỳ, tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết quả xác minh, khoảng đầu tháng 8/2026, biết Lô Thị Thanh không có công việc ổn định, Lê Thị Loan đã chủ động trao đổi, lôi kéo Thanh đến bán dâm tại quán cà phê của mình.

Hai người thống nhất giá mỗi lượt mua bán dâm là 300.000 đồng. Trong đó, Thanh được hưởng 200.000 đồng, còn Loan nhận 100.000 đồng và chịu các chi phí như tiền phòng, điện, nước, bao cao su.

Theo thỏa thuận, mỗi khi có khách hỏi mua dâm, Thanh phải được Loan đồng ý mới được tiếp khách. Loan trực tiếp thu tiền và chỉ thanh toán phần tiền của Thanh sau khi việc mua bán dâm kết thúc.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.