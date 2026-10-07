Đột kích nhà cựu quan chức, cảnh sát phát hiện 272 kg vàng thỏi trị giá hơn 1.000 tỷ đồng, 58 tỷ tiền mặt cùng hàng chục chiếc đồng hồ xa xỉ

David J. Rush từng nắm quyền tiếp cận thông tin tuyệt mật, nhưng chính vị trí này lại bị ông ta lợi dụng để dựng lên các cơ quan và chương trình giả, qua đó chiếm đoạt hàng trăm triệu USD từ chính phủ Mỹ.

Ngày 6/10, Rush, 49 tuổi, sống tại Ashburn, bang Virginia, nhận tội lừa đảo qua mạng. Bộ Tư pháp Mỹ xác định những thủ đoạn của cựu quan chức này khiến chính phủ thiệt hại hơn 193,6 triệu USD, tương đương trên 5.000 tỷ đồng.

Rush bị bắt vào tháng 5, sau khi các đặc vụ liên bang khám xét nhà riêng và phát hiện lượng lớn vàng thỏi. Tổng cộng, FBI thu giữ 298 thỏi vàng nặng khoảng 600 pound, tương đương 272 kg, trị giá hơn 40 triệu USD.

Ngoài số vàng, lực lượng chức năng còn tìm thấy hơn 2,1 triệu USD tiền mặt, tương đương khoảng 55 tỷ đồng, cùng 105.000 euro, khoảng 3 tỷ đồng. Vài chục chiếc đồng hồ Rolex và nhiều đồng hồ xa xỉ khác cũng bị thu giữ.

Số vàng và tiền mặt thu giữ được

Theo hồ sơ tòa án, Rush từng giữ vị trí điều hành cấp cao tại 1 cơ quan liên bang và có quyền miễn trừ an ninh tối mật, cho phép tiếp cận thông tin mật.

NBC đưa tin Rush từng là quan chức cấp cao thuộc Ban Khoa học và Công nghệ của CIA, đồng thời đảm nhận vai trò liên lạc với Bộ Quốc phòng trong các chương trình quân sự nhạy cảm.

Hồ sơ cho thấy Rush có được quyền tiếp cận cấp cao một phần nhờ khai gian về học vấn và kinh nghiệm quân sự. Người này còn nhận 77.000 USD tiền nghỉ phép quân sự sau khi nói dối rằng mình là thành viên tại ngũ của Lực lượng Dự bị Hải quân.

Sau đó, Rush lợi dụng chức vụ để tạo ra những cơ quan chính phủ giả mạo. Trong đó có 1 chương trình hư cấu được giới thiệu là yêu cầu mức bảo mật cao nhằm bảo vệ thông tin mật.

Thông qua những cơ quan và chương trình giả, Rush yêu cầu cung cấp vàng thỏi cùng tiền từ ngân sách liên bang. Từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, người này được cấp lượng lớn ngoại tệ và số vàng trị giá hàng chục triệu USD cho những chi phí công việc không được nêu rõ.

Khi kiểm tra kho lưu trữ của chính phủ, nơi số vàng và tiền đáng lẽ phải được cất giữ, cơ quan chức năng phát hiện phần lớn tài sản đã biến mất.

David Rush

CNN cho biết Rush còn chỉ đạo chuyển 145 triệu USD tới 1 công ty được thành lập theo yêu cầu của mình. Tiền sau đó được dùng để mua 4 bất động sản đắt đỏ tại miền nam Florida.

Các khoản tiền chiếm đoạt cũng được sử dụng để mua đồng hồ, trang sức, bất động sản cao cấp và ít nhất 1 chiếc ô tô.

Trong thỏa thuận nhận tội, Rush đồng ý giao nộp vàng, tiền mặt, những bất động sản có được từ hành vi lừa đảo, 30 chiếc đồng hồ và 2 chiếc BMW Alpina đời 2026.

Rush dự kiến bị tuyên án ngày 28/1/2027. Cựu quan chức này đối mặt mức án tối đa 20 năm tù, 3 năm quản chế, đồng thời phải bồi thường và nộp phạt.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton đã yêu cầu tổng thanh tra Cộng đồng Tình báo điều tra việc Rush có thể qua mặt cơ quan tình báo trong thời gian dài.