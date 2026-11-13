Đột kích một địa điểm ở Tịnh Biên lúc 19h40, phát hiện 7 nam nữ đang 'làm chuyện mờ ám'

‎Ngày 13/11, Công an phường tịnh Biên cho biết, đơn vị đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh) tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, vào lúc 19h40 ngày 10/11, lực lượng Công an đã bắt quả tang 7 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực tổ 03, khóm Phú Nhứt, phường Tịnh Biên. ​

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA.

Tang vật thu giữ tại hiện trường và trên người các đối tượng bao gồm: tổng số tiền mặt 14.400.000 đồng tiền mặt, nhiều dụng cụ dùng để đánh bạc như đĩa sành, hột xí ngầu, điện thoại di động, xe máy cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.