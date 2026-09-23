Đột kích lò sản xuất, buôn bán gas giả thu lợi hàng chục tỷ, bắt 10 đối tượng

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Ngày 23/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán LPG (gas) giả với quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn.

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Văn Đức (SN 1992), Lê Thị Thủy (SN 1994, cùng ngụ phường Phú Lợi); Hồ Sỹ Thiện, Hồ Sỹ Hải (cùng SN 1989, quê Nghệ An); Ngô Sĩ Mạnh (SN 1982), Nguyễn Xuân Thắng (SN 1981, cùng ngụ phường Thuận Giao); Lê Xuân Hảo (SN 1982, quê Thanh Hóa); Bàn Hữu Nguyên (SN 1985, quê Đồng Tháp); Hà Xuân Trường (SN 1974, ngụ phường Bình Dương) và Trần Văn Hoài Hận (SN 1985, ngụ xã Bàu Bàng).

Trước đó, đầu tháng 8/2025, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống hàng giả, lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm tra kho xưởng tại tổ 19, khu phố 4, phường Hòa Lợi, TPHCM.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hành vi sang chiết LPG trái phép từ xe bồn sang bồn chứa cố định và các bình gas nhưng không đáp ứng các điều kiện pháp lý, an toàn.

Các đối tượng có vai trò chính (từ trái qua) gồm: Hà Xuân Trường, Trần Văn Hoài Hận, Bàn Hữu Nguyên

Ngô Sĩ Mạnh và Hồ Sỹ Hải. Ảnh: CACC

Thời điểm kiểm tra, công an thu giữ khoảng 18 tấn LPG trên xe bồn cùng lượng lớn vỏ bình gas mang các thương hiệu nổi tiếng như: Onic, Pacific, VT-Gas, Petro Vietnam, Sopet, V-Gas, City Petro, H-Gas, Thủ Đức Gas... Cơ sở này hoàn toàn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy phép kinh doanh theo quy định.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng thu mua LPG trôi nổi, không rõ nguồn gốc rồi đưa về kho xưởng sang chiết chui vào các bình loại 6kg, 12kg và 45kg đã qua sử dụng. Để tiêu thụ, nhóm này câu kết với một số đại lý ham giá rẻ, không lấy hóa đơn chứng từ nhằm đưa gas giả đến tay người tiêu dùng.

Gas được bơm vào các xe bồn để chở đi tiêu thụ. Ảnh: CA

Tính đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã sản xuất và tuồn ra thị trường hơn 505.000kg LPG (tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg). Tổng giá trị số gas giả tương đương hàng thật ước tính khoảng 18,6 tỷ đồng.

Công an TPHCM cảnh báo, việc sang chiết gas chui không chỉ xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cực kỳ nguy hiểm trong khu dân cư, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các đại lý và cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.