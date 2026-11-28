Cụ thể, bên trong khu nhà kho, hoạt động san chiết khí gas được tổ chức trong một container cũ với nhiều thiết bị chuyên dụng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng tấn khí gas cùng hàng trăm bình gas không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Bước đầu tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở kinh doanh khí gas này do ông Lại Duy Quý tại thôn Trung Mầu, xã Phù Đổng làm chủ.

Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 – Chi cục QLTT TP Hà Nội và Công an xã Phù Đổng bất ngờ đột kích một nhà kho lợp mái tôn tại thôn Trung Mầu, xã Phù Đổng.

Tại khu vực kho xưởng, lực lượng chức năng ghi nhận một xe bồn chứa khí gas cùng nhiều bình gas được tập kết. Khu vực san chiết nằm trong một container cũ, bên trong bố trí các thiết bị chuyên dụng phục vụ việc nạp khí từ bồn chứa sang các bình gas. Cơ sở đang hoạt động nhưng không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa, phương tiện liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định cơ sở đang thực hiện san, chiết nạp gas từ bồn chứa vào các bình gas loại 12kg và 45kg theo hình thức trạm nạp khí, song không có giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Đáng chú ý, tại cơ sở có 4 máy san chiết khí gas, 1 cân đồng hồ loại 30kg, 1 cân điện tử và bồn chứa gas dung tích 12 nghìn lít. Khối lượng khí gas còn tồn trong bồn chứa tại thời điểm kiểm tra khoảng 3 tấn. Ngoài lượng khí trong bồn, lực lượng chức năng phát hiện 354 bình gas đã được nạp khí, với tổng khối lượng khí khoảng 5 tấn. Toàn bộ số bình gas này đều không có màng co niêm phong trên van. Toàn bộ số khí gas đều không có hóa đơn, chứng từ, hợp đồng hay giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài ra, cơ sở còn lưu trữ 230 vỏ bình gas chưa chứa khí, gồm 187 vỏ loại 12kg và 43 vỏ loại 45kg. Tuy nhiên, chủ cơ sở không xuất trình được hợp đồng thuê nạp gas đối với số vỏ bình đang lưu giữ. Qua xác minh ban đầu, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở thực hiện nạp gas vào các bình không thuộc sở hữu của thương nhân là chủ trạm nạp.

Theo ông Nguyễn Việt Thế - Kiểm soát viên Đội QLTT số 17 - Chi cục QLTT TP Hà Nội, cơ sở này có nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hoạt động kinh doanh, từ việc thường xuyên đóng kín cửa kho, kiểm soát người ra vào đến lựa chọn các địa điểm vắng vẻ để giao nhận hàng. Ngay cả việc tiếp nhận khí từ xe bồn cũng được thực hiện tại những vị trí kín đáo. Những thủ đoạn này gây khó khăn cho công tác nắm tình hình, kiểm tra và phát hiện vi phạm của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, việc san chiết, nạp gas vào các bình không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát về điều kiện an toàn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và khu vực xung quanh.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa, phương tiện liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. Đáng chú ý, trước đó, ông Lại Duy Quý cũng đã từng bị xử lý về hành vi san chiết khí gas trái phép.