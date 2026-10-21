Đột kích kho hàng trên biên giới, thu giữ 30 tấn pháo các loại

Theo đó, ngày 19/10, tại khu vực bản Mỹ Yên-Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt (Lào), Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với Công an tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt đã bắt giữ 3 đối tượng có liên quan trong vụ tàng trữ trái phép 30 tấn pháo các loại, gồm: A Mày (SN 1962) (Biệt danh: “Bố già đường biên”); Thạo A Lăm (SN 1983); Thạo Đỏ (SN 1981), các đối tượng cùng trú tại bản Mỹ Yên-Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt.

Ba đối tượng người lào trong đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam bị các lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ - Ảnh: H.N

Trước đó, vào ngày 13/9, lực lượng đấu tranh chuyên án đã tiến hành phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên-Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt. Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: 1.120 thùng pháo (loại 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây...), tổng trọng lượng khoảng 30 tấn pháo hoa nổ, pháo nổ các loại.

Lợi dụng đêm tối, trời mưa lũ, địa hình phức tạp, các đối tượng đã bỏ trốn vào rừng. Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt phòng, chống tội phạm đến cùng, lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt triển khai đồng bộ các biện pháp, mở rộng điều tra truy xét và bắt giữ các đối tượng, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị. Với 30 tấn tang vật, đây là chuyên án thu giữ pháo các loại lớn nhất từ trước đến nay.

30 tấn pháo hoa nổ, pháo nổ các loại bị phát hiện bắt giữ tại 7 kho hàng sát biên giới Việt Nam-Lào - Ảnh: H.N

Lực lượng BĐBP Quảng Trị và Công an tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt đã phối hợp tiêu hủy toàn bộ tang vật, đồng thời tiếp tục tổ chức điều tra, xác minh, truy xét, bắt giữ các đối tượng người Lào và Việt Nam có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.