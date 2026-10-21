Đột kích kho hàng của 'bố già đường biên' thu giữ 30 tấn pháo nổ

Ngày 21/10, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng phá thành công đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam.

Các đối tượng trong đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam. Ảnh: BĐBPQT.

Trước đó, khi nắm các chứng cứ về đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp cùng các lực lượng trong nước và nước bạn Lào tiến hành "đánh án". Lực lượng ban chuyên án tiến hành phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1.120 thùng pháo với tổng trọng lượng khoảng 30 tấn.

Đối tượng A Mày có biệt danh "bố già đường biên". Ảnh: BĐBPQT.

Lợi dụng đêm tối, trời mưa lũ, địa hình phức tạp các đối tượng liên quan bỏ trốn vào rừng. Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triển khai điều tra truy xét và bắt giữ các đối tượng.

Đến ngày 19/10, lực lượng chức năng bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt của vụ án gồm A Mày (SN 1962, biệt danh "bố già đường biên"), Thạo A Lăm (SN 1983), Thạo Đỏ (SN 1981, cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet).

Tang vật của vụ án. Ảnh: BĐBPQT.

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị xác định, với 30 tấn tang vật, đây là chuyên án về pháo lớn nhất từ trước đến nay. Đơn vị này phối hợp cùng Công an tỉnh Savannakhet tiêu hủy toàn bộ tang vật. Cùng với đó, tiếp tục điều tra, xác minh, truy xét, bắt giữ các đối tượng có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.