Đột kích khách sạn, bắt giữ 118 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện một nhóm người nước ngoài thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa (tại phường Nghi Sơn) để lưu trú.

Nhóm người này có biểu hiện sinh hoạt khép kín, bố trí người bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận, có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật.

Ngay sau khi phát hiện những dấu hiệu bất thường, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định phần lớn các đối tượng từng sinh sống tại Lào và Campuchia. Trong số này có nhiều người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và một đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài.

Lực lượng chức năng triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: CACC

Đường dây có hơn 100 đối tượng thuộc nhiều quốc tịch, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng (SN 1987, quốc tịch Trung Quốc).

Ngoài nhóm trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo, những đối tượng còn lại đảm nhiệm các khâu quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Đáng chú ý, đường dây này hoạt động theo mô hình phân công nhiệm vụ chặt chẽ, được chia thành 6 phòng, mỗi phòng tập trung vào những thị trường và hình thức lừa đảo khác nhau.

Các thủ đoạn gồm dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền điện tử, cá cược thể thao, giả mạo tuyển dụng và giao việc trực tuyến. Nhóm này nhắm vào "khách hàng" mục tiêu theo từng quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

84 đối tượng bị khởi tố

Từ tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có phạm vi xuyên quốc gia trên không gian mạng, với tính chất đặc biệt phức tạp.

Công an tỉnh đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh.

Khách sạn là nơi hoạt động của các đối tượng. Ảnh: CACC

Ngày 17/10, lực lượng công an đã triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Zhao Xuefeng cầm đầu. Tại hiện trường, công an bắt giữ 118 đối tượng, trong đó có 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam.

Trong số 113 người nước ngoài có 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện 18 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử được sử dụng phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can về các hành vi: tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.