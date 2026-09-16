Đột kích Đặc khu Tam giác vàng, bóc gỡ đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 1.500 tỷ đồng

Thời gian qua, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai phát hiện dấu hiệu về một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia chuyên sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để lừa đảo.

Các đối tượng tại hiện trường - Ảnh: Bộ Công an.

Thủ đoạn của tổ chức này được thiết lập vô cùng bài bản. Chúng tạo lập hàng loạt tài khoản Facebook giả mạo để kết bạn, làm quen với các nạn nhân trong nước. Khi đã lấy được lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia "việc nhẹ lương cao" bằng cách làm nhiệm vụ đặt đơn hàng ảo trên các trang web thương mại điện tử để hưởng hoa hồng. Lợi dụng tâm lý hám lợi, khi "con mồi" nạp số tiền lớn vào hệ thống, nhóm tội phạm lập tức đánh sập tài khoản, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, đến ngày 12/9/2026, Ban chuyên án cùng lực lượng Công an Lào đã tổ chức một cuộc đột kích quy mô lớn vào tòa nhà thuộc Đặc khu kinh tế đặc biệt Tam giác vàng (GTSEZ, tỉnh Bokeo, Lào).

Video: Toàn cảnh đột nhập nơi nhóm đối tượng lừa đảo tại Lào - Video: Bộ Công an.

Tại hiện trường, lực lượng liên ngành đã khống chế và bắt giữ 91 đối tượng. Đáng chú ý, trong số này có 64 đối tượng là công dân Việt Nam và 27 công dân nước ngoài (gồm những kẻ cầm đầu, giữ vai trò cốt cán). Cơ quan chức năng tiến hành thu giữ toàn bộ hệ thống phương tiện phạm tội gồm 65 máy tính và 192 điện thoại di động các loại.

Ngay sau đó, Tổng cục Cảnh sát Lào đã bàn giao 64 đối tượng người Việt cùng vật chứng cho tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai di lý về nước.

Bước đầu đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ: Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, băng nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân tại Việt Nam với tổng số tiền khổng lồ lên tới trên 1.500 tỷ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để đưa các đối tượng ra ánh sáng pháp luật.