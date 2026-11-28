Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội về việc kiểm tra mặt hàng LPG trên địa bàn thành phố Hà Nội, ngày 27/11/2026 Đội Quản lý thị trường số 17 cùng đoàn kiểm tra Liên ngành phối hợp với Đội 7 - Phòng CSKT CATP Hà Nội tiến hành kiểm tra đối với Cơ sở kinh doanh khí LPG của ông Lại Duy Quý (địa chỉ: thôn Trung Mầu, xã Phù Đổng).

Xe bồn tại kho xưởng

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở kinh doanh khí đang hoạt động kinh doanh bình thường nhưng không có Giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh; đang thực hiện hoạt động san, chiết nạp khí LPG từ bồn chứa khí vào các chai LPG (loại bình 12kg và 45kg) dưới hình thức trạm nạp khí LPG nhưng không có Giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Khu vực san chiết khí gas

Ông Quý đang lưu trữ 230 vỏ chai LPG tại cơ sở kinh doanh (gồm 187 vỏ chai loại 12kg/ chai và 43 vỏ chai loại 45kg/chai) nhưng không xuất trình được hợp đồng thuê nạp LPG; Nạp LPG vào chai LPG không thuộc sở hữu của thương nhân chủ sở hữu trạm nạp gồm: 199 chai mang nhãn hiệu Vạn Lộc Petrol Gas; 140 chai mang nhãn hiệu Venus Petrol Gas (12kg/chai) và 15 chai mang nhãn hiệu Venus Petrol Gas (45kg/chai).

Cơ quan chức năng xác định cơ sở này sử dụng các phương tiện trang thiết bị chuyên dùng để san, chiết nạp khí gas gồm: 4 chiếc máy san chiết khí LPG (cân chiết nạp gas); 01 cân đồng hồ loại 30kg; 01 cân điện tử; 01 Bồn chứa khí LPG có dung tích 12 m3 (12.000 lít) - Khối lượng khí LPG còn tồn trong bồn chứa khí tại thời điểm kiểm tra khoảng 3000 kg; 354 chai LPG, chứa tổng số: 4.791 kg khí LPG (các loại bình đã được nạp khí LPG, trên van các bình gas - LPG chai không có màng co niêm phong); 230 vỏ chai LPG trong đó có 187 vỏ chai loại 12kg/chai và 43 chai loại 45kg/chai dùng để chứa khí LPG nhưng bên trong không có khí LPG.

Toàn bộ số hàng hóa gồm chai 354 LPG có chứa khí LPG (339 chai LPG loại 12kg và 15 chai LPG loại 45kg) và 3000 kg LPG đựng trong bồn chứa ông Quý không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn chứng từ, hợp đồng chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập Biên bản tạm giữ và niêm phong toàn bộ số hàng hoá vi phạm nêu trên; tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.