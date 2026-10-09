Đột kích căn nhà lúc 22h, bắt quả tang 10 nam nữ đang 'làm chuyện mờ ám'

Ngày 9/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công an xã Lấp Vò vừa phát hiện, triệt xóa một tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức bài ngầu hầm tại ấp Bình Hiệp A, xã Lấp Vò, bắt quả tang 10 người đang sát phạt bằng tiền và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, khoảng 22h ngày 6/10, Công an xã Lấp Vò tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số 160 tại ấp Bình Hiệp A. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 10 người đang đánh bạc bằng hình thức bài ngầu hầm 5 lá, được thua bằng tiền.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA.↵

Những người bị phát hiện gồm: Nguyễn Hồng P. (SN 1966), Nguyễn Thị Kim H. (SN 1974), Trần Thanh S. (SN 1974), Nguyễn Thanh V. (SN 1992), Diệp Thế P. (SN 1978), Hồ Thanh T. (SN 1986), Hồ Thanh Tr. (SN 1986), cùng ngụ ấp Bình Hiệp A, xã Lấp Vò; Hồ Văn Kỳ L. (SN 1991, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang); Bùi Thị Y. (SN 1998) và Trần Ngọc D. (SN 1969), cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 300.000 đồng trên chiếu bạc, một bộ bài Tây 52 lá đã qua sử dụng, 9 bộ bài Tây chưa qua sử dụng và một tấm nhựa màu xanh - cam có kích thước 3 x 3 m.

Hiện, Công an xã Lấp Vò đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.