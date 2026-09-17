Đột kích căn hộ hạng sang, cảnh sát phát hiện ma túy, cá sấu, súng mạ vàng và hàng loạt hiện vật bất thường khiến nhiều người sửng sốt

Các đặc vụ liên bang Mỹ đã bắt giữ Marvin Angelito, 27 tuổi và Susan Gonzalez, 26 tuổi, sau khi khám xét một căn hộ hạng sang ở trung tâm thành phố Los Angeles vào tuần trước. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn ma túy, nhiều khẩu súng cùng một con cá sấu nhỏ được nuôi trong bể kính.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, căn hộ của hai nghi phạm được các công tố viên liên bang mô tả là địa điểm buôn bán ma túy đã được cơ quan chức năng biết đến. Angelito và Gonzalez bị bắt ngay trong ngày các đặc vụ thực hiện lệnh khám xét.

Trong thông báo công bố hôm 14/9, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết lực lượng chức năng thu giữ khoảng 42,6 kg fentanyl dạng viên và bột, 1 kg heroin cùng 7,2 kg cocaine.

Con cá sấu nhỏ được nuôi trong bể kính.

Ngoài số ma túy trên, các đặc vụ phát hiện nhiều vũ khí trong căn hộ. Trong đó có một khẩu súng ngắn Desert Eagle cỡ nòng .50 được mạ vàng, đặt cùng đạn dược trên bàn bếp. Một khẩu súng trường AR-15 và đạn cũng được tìm thấy trong tủ quần áo ở hành lang.

Chi tiết gây chú ý khác là một con cá sấu nhỏ đang được nuôi trong bể kính chứa nước. Con vật sau đó được Cơ quan Cá và Động vật hoang dã Mỹ thu giữ. Tình trạng hiện tại của con cá sấu chưa được công bố.

Các công tố viên cho biết lực lượng khám xét còn thu giữ nhiều dụng cụ thường được dùng trong phòng thí nghiệm, gồm cốc thủy tinh, máy trộn, máy khuấy và đèn khò. Một máy ép thủy lực cùng bộ đàm cảnh sát cũng được tìm thấy trong căn hộ.

Theo Los Angeles Times, tài liệu khiếu nại hình sự và bản tuyên thệ kèm theo cho thấy các đặc vụ xác định được tòa chung cư Olympic + Hill, nơi hai nghi phạm sinh sống, nhờ một nguồn tin bảo mật.

Khẩu súng ngắn Desert Eagle cỡ nòng .50 được mạ vàng, đặt cùng đạn dược trên bàn bếp.

Nguồn tin này được cho là đã thỏa thuận trả 125.000 USD, tương đương hơn 3,2 tỷ đồng, để mua 500.000 viên fentanyl từ một người buôn ma túy. Quá trình điều tra từ giao dịch trên đã dẫn lực lượng chức năng tới tòa nhà nơi Angelito và Gonzalez cư trú.

Hai nghi phạm bị cáo buộc tàng trữ fentanyl nhằm mục đích phân phối. Nếu bị kết án, mỗi người có thể phải đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân.

Angelito và Gonzalez lần đầu xuất hiện tại tòa vào ngày 15/9. Thẩm phán Karen L. Stevenson ra lệnh tiếp tục tạm giam Angelito. Trong khi đó, Gonzalez được phép tại ngoại sau khi nộp khoản bảo lãnh 15.000 USD, tương đương khoảng 390 triệu đồng.

Theo kế hoạch, phiên công bố cáo trạng chính thức đối với Angelito dự kiến diễn ra ngày 2/10. Gonzalez sẽ tham dự thủ tục tương tự vào ngày 9/10.