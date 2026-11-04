Đột kích biệt thự ở Đà Nẵng, phát hiện 13 người nước ngoài lập 'hang ổ' lừa đảo xuyên quốc gia

Ngày 4/4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, làm rõ nhóm 13 người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng tại một căn biệt thự trên địa bàn.

Công an đột kích căn biệt thự, phát hiện 13 người nước ngoài tổ chức đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh CA

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 28/10, công an bất ngờ kiểm tra căn biệt thự thuộc khu đô thị Regal Victoria, phát hiện 13 người nước ngoài đang cư trú, sử dụng máy tính và nhiều phương tiện điện tử để thực hiện hoạt động có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Indonesia.

Nhóm này gồm 2 người Trung Quốc và 11 người Indonesia, được tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể từ quản lý, cung cấp dữ liệu khách hàng đến tiếp cận, tạo lòng tin và dụ dỗ bị hại chuyển tiền.

Xác minh ban đầu, công an xác định Xiong Zhouhua (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc) là người cầm đầu, Aditya Aldi Pratama (SN 2001, quốc tịch Indonesia) giữ vai trò trưởng nhóm, quản lý và phân công công việc cho 10 người Indonesia còn lại.

Huang Shuo (SN 1992, quốc tịch Trung Quốc) được thuê phụ trách nấu ăn, mua sắm nhu yếu phẩm và phục vụ sinh hoạt cho cả nhóm.

Kết quả xác minh cho thấy, ngày 27/8, Xiong Zhouhua từ Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam, sau đó đến Đà Nẵng tìm địa điểm tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng. Ngày 9/9, đối tượng thuê căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria, lắp đặt Internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 điện thoại di động phục vụ hoạt động.

Thông qua các mối quan hệ, Xiong Zhouhua tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, trực tiếp đón về biệt thự, bố trí ăn ở và thu giữ hộ chiếu.

Để thúc đẩy hoạt động, Xiong Zhouhua đưa ra mức lương 700 USD/tháng, thưởng chuyên cần 200 USD. Ngược lại, những người không đạt doanh thu bị phạt từ 400-1.000 USD. Các nhóm đạt doanh thu từ 10.000 USD trở lên được hưởng mức thưởng từ 5-13% doanh thu.

Công an kiểm tra căn biệt thự, nơi nhóm 13 người nước ngoài tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng.

Giả danh nữ giới, dùng tình cảm dụ nạn nhân chuyển tiền

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Xiong Zhouhua tìm kiếm, chỉnh sửa các kịch bản trên Telegram, đồng thời cung cấp dữ liệu khách hàng và tài khoản WhatsApp cho nhóm nhân viên người Indonesia.

Từ ngày 1/10, các nhân viên được chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 2 người, dưới sự điều hành của trưởng nhóm Aditya Aldi Pratama.

Theo phân công, các đối tượng sử dụng WhatsApp, Telegram để nhắn tin làm quen, xây dựng quan hệ tình cảm và tạo lòng tin với các nạn nhân. Thậm chí, một số người còn giả danh nữ giới để tiếp cận, khiến bị hại tin tưởng, nảy sinh tình cảm qua mạng.

Sau khi tạo được lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân truy cập website, đăng ký tài khoản, nạp tiền thực hiện các nhiệm vụ thanh toán đơn hàng trực tuyến để nhận hoa hồng.

Đáng chú ý, có thành viên mỗi ngày tiếp cận khoảng 50 khách hàng nhằm tìm kiếm những người có khả năng bị dẫn dụ chuyển tiền.

Thủ đoạn của nhóm là cho nạn nhân nhận lại tiền gốc kèm hoa hồng trong những lần nạp tiền nhỏ ban đầu để tạo lòng tin. Khi bị hại tiếp tục nạp số tiền lớn hơn, các đối tượng đưa ra nhiều lý do yêu cầu chuyển thêm tiền, thậm chí can thiệp hệ thống, ngăn cản việc rút tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để tiếp nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt, Xiong Zhouhua lập hai nhóm Telegram riêng biệt. Một nhóm chuyên cung cấp tài khoản ngân hàng tại Indonesia để nhận tiền từ các bị hại; nhóm còn lại thực hiện chuyển tiền hoàn trả nhằm tạo lòng tin, khiến nạn nhân tiếp tục nạp tiền.

Aditya Aldi Pratama giữ vai trò trung gian, cung cấp thông tin tài khoản cho các nhân viên, tiếp nhận chứng từ giao dịch và báo cáo trực tiếp cho Xiong Zhouhua.

Sau khi bị hại chuyển tiền, thông tin giao dịch được đưa lên nhóm nội bộ. Những người chưa rõ danh tính sử dụng công cụ tự động trên Telegram để quy đổi tiền Rupiah sang tiền điện tử USDT.

Cuối mỗi ngày, toàn bộ số tiền thu, chi được tổng hợp, quy đổi sang USDT rồi chuyển về địa chỉ ví điện tử do Xiong Zhouhua cung cấp. Nhóm này thu phí giao dịch bằng 3% tổng số tiền chiếm đoạt trong ngày.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.