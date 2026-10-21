Đột kích 7 kho hàng sát biên giới Việt Nam của 'Bố già đường biên', thu 30 tấn pháo

Sáng 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng Việt Nam và Lào vừa bắt giữ 3 người Lào liên quan đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam, thu giữ 30 tấn pháo các loại.

Đây là chuyên án thu giữ pháo có số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Trị.

Khoảng 30 tấn pháo các loại được phát hiện, thu giữ trong chuyên án phối hợp giữa lực lượng chức năng Việt Nam và Lào. (Ảnh: BĐBP Quảng Trị).

Ba người bị bắt gồm A Mày (SN 1962, biệt danh "Bố già đường biên"), Thạo A Lăm (SN 1983) và Thạo Đỏ (SN 1981), cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào.

Trước đó, ngày 13/9, lực lượng đánh án đã phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, phát hiện và thu giữ 1.120 thùng pháo các loại, với tổng trọng lượng khoảng 30 tấn.

Tang vật gồm nhiều chủng loại pháo hoa nổ, pháo nổ như pháo giàn 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây...

Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, thời tiết mưa lũ và địa hình phức tạp, các đối tượng đã bỏ trốn vào rừng.

A Mày, biệt danh “Bố già đường biên”, là một trong 3 người Lào bị bắt giữ liên quan vụ tàng trữ khoảng 30 tấn pháo các loại tại tỉnh Savannakhet. (Ảnh: BĐBP Quảng Trị).

Sau khi phát hiện số lượng pháo đặc biệt lớn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cùng Công an tỉnh Savannakhet triển khai các biện pháp truy xét, mở rộng điều tra.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ khoảng 30 tấn pháo các loại tại 7 kho hàng ở tỉnh Savannakhet, Lào.

Đến ngày 19/10, lực lượng chức năng bắt giữ 3 người liên quan tại khu vực trên, bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, với khoảng 30 tấn pháo bị thu giữ, đây là chuyên án có số lượng pháo thu giữ lớn nhất từ trước đến nay.

Toàn bộ tang vật đã được lực lượng chức năng hai nước phối hợp tiêu hủy. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh để truy xét những người liên quan, trong đó có các đối tượng người Lào và Việt Nam, xử lý theo quy định pháp luật.

Video ghi lại quá trình lực lượng chức năng phối hợp truy bắt các đối tượng liên quan vụ thu giữ khoảng 30 tấn pháo tại tỉnh Savannakhet, Lào. (Nguồn: BĐBP Quảng Trị).