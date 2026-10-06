Đột kích 5 xưởng gia công, thu giữ gần 20 tấn bánh kẹo trôi nổi 'đội lốt' hàng ngoại nhập

Ngày 6/10, Công an TP hà Nội cho biết, thông qua công tác trinh sát và bám sát tình hình thị trường, đơn vị này vừa phát hiện những dấu hiệu bất thường từ một mạng lưới sản xuất, phân phối thực phẩm đóng trên địa bàn xã An Khánh. Các mặt hàng chủ lực của cơ sở này là bánh, kẹo và nước uống đóng chai mang bao bì quốc tế nhưng lại có nguồn gốc mập mờ.

Đối tượng cùng tang vật của vụ án - Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Cụ thể, cơ quan chức năng TP Hà Nội đã bất kiểm tra đồng loạt 5 địa điểm sản xuất, kho chứa hàng tại xã An Khánh do Nguyễn Quang Đạt (SN 1992) làm chủ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành niêm phong, tạm giữ tổng cộng 2.175 thùng thành phẩm, tương đương với khối lượng khổng lồ lên tới 19,73 tấn thực phẩm các loại.

Đi kèm với đó là hệ thống máy móc, hàng loạt bao bì, nhãn mác giả, bán thành phẩm và nhiều dữ liệu điện tử phục vụ cho hoạt động kinh doanh phi pháp. Cơ quan chức năng ước tính, tổng trị giá của lô hàng giả mạo này lên tới hơn 1,12 tỷ đồng.

Kết quả xác minh cho thấy, Đạt thu mua nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn, đưa về phân loại, đóng gói và sử dụng bao bì, mã vạch thể hiện hàng hóa có nguồn gốc từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia..., trong khi thực tế được thu mua và đóng gói tại Việt Nam.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Hà Nội đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục được điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.