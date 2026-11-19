Không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thời tiết nhiều khu vực, gây mưa vừa, mưa to và dông tại Trung Trung Bộ. Đợt mưa được dự báo kéo dài từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại nhiều địa phương.

Không khí lạnh tăng cường, miền Trung đối mặt mưa lớn kéo dài 3 ngày

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và đang tiếp tục mở rộng xuống các khu vực phía Nam. Dự báo, khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11, không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trong đợt không khí lạnh này, từ chiều tối và đêm 18/11, Bắc Bộ chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, trong khi các địa phương từ Quảng Trị đến TP Huế chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Đáng chú ý, đợt không khí lạnh này không chỉ gây giảm nhiệt mà còn khiến thời tiết miền Trung diễn biến phức tạp, đặc biệt là tình trạng mưa lớn kéo dài nhiều ngày.

Miền Trung mưa lớn đến đêm 21/11

Theo dự báo, từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến trong cả đợt từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Trong đó, mưa lớn có thể tập trung thành nhiều đợt, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp.

Nguyên nhân của đợt mưa lớn này là sự kết hợp giữa không khí lạnh và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn. Đây là yếu tố khiến khu vực Trung Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng trong những ngày tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các đợt mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Đợt không khí lạnh tăng cường lần này khiến nhiệt độ thấp nhất tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Đặc biệt, mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng thấp. Người dân sinh sống gần sông suối, khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, sẵn sàng phương án di chuyển khi có yêu cầu.

Không chỉ ảnh hưởng đến đất liền, gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển cũng có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền, hoạt động đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động hàng hải khác.

Người dân cần chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết

Trước diễn biến trên, người dân tại các địa phương chịu ảnh hưởng cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo thiên tai để chủ động phòng tránh.

Các hộ dân ở khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cần chú ý những dấu hiệu bất thường như nước suối đột ngột chuyển màu đục, mực nước dâng nhanh, đất đá trên sườn đồi xuất hiện vết nứt hoặc có tiếng động lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn.

Người dân cũng cần hạn chế đi qua ngầm tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; không trú mưa dưới cây lớn hoặc gần các công trình có nguy cơ mất an toàn khi xảy ra dông lốc.

Đối với tàu thuyền đang hoạt động trên biển, các chủ phương tiện cần theo dõi chặt chẽ diễn biến gió mạnh, sóng lớn, chủ động tìm nơi tránh trú an toàn, không cố gắng ra khơi khi điều kiện thời tiết bất lợi.

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, ảnh hưởng của không khí lạnh còn được tăng cường trong khoảng ngày 19-20/11, trong khi mưa lớn tại một số tỉnh miền Trung có thể kéo dài đến hết đêm 21/11. Vì vậy, người dân cần đặc biệt lưu ý các cảnh báo thời tiết trong những ngày tới.