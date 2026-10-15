Đốt giấy để đuổi nhện, du khách 'lỡ tay' thiêu rụi cả căn biệt thự trị giá 3,1 tỷ đồng

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 5/10 tại biệt thự Julia, nằm trên đường Aseman Bagus, làng Tibubeneng, huyện Bắc Kuta, tỉnh Badung, Bali, Indonesia.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, người liên quan đến vụ việc là Rana, 45 tuổi, mang quốc tịch Nepal. Thời điểm trước khi xảy ra hỏa hoạn, du khách này phát hiện nhện trong phòng tắm của biệt thự.

Rana đã đốt 1 mẩu giấy với mục đích xua nhện. Tuy nhiên, người đàn ông sau đó rời khỏi khu vực khi mẩu giấy vẫn còn cháy.

Gió cuốn mẩu giấy đang cháy lên phần mái biệt thự được lợp bằng cỏ khô. Vật liệu dễ bắt lửa khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ công trình.

Clip: news.com.au

Đám cháy bao trùm căn biệt thự 2 tầng và thiêu rụi nhiều đồ đạc bên trong. Lửa lan nhanh khiến lực lượng chức năng phải huy động nhiều phương tiện, nhân lực đến hiện trường để khống chế.

Lực lượng cứu hỏa đã điều động 7 xe từ 4 trạm đến biệt thự Julia. Cảnh sát, nhân viên điện lực, lực lượng an ninh địa phương và người dân cũng tham gia hỗ trợ quá trình chữa cháy.

Sau khoảng 2 giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã sử dụng khoảng 60.000 lít nước trong quá trình dập lửa tại hiện trường.

Theo cơ quan chức năng, khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ cháy có diện tích khoảng 1.300 m2. Căn biệt thự 2 tầng cùng nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ rupiah (3,1 tỷ đồng).

Du khách Rana đã kịp thời thoát ra ngoài và an toàn sau sự cố. Không có thông tin về trường hợp bị thương hoặc tử vong trong vụ cháy.