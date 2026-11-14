Đợt 1, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Cụ thể hóa bằng hành động, thực hiện phương châm “Chính xác - Kịp thời - Mở đường - Phát triển”

Với tổng số 25 ngày làm việc tích cực, đổi mới và trách nhiệm cao, Đợt 1, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 17/10 đến hết ngày 13/11/2026, đã hoàn thành một khối lượng rất lớn với nhiều nội dung quan trọng, chiến lược. Kết quả của Đợt 1 của Kỳ họp thể hiện tinh thần rất quyết liệt, khẩn trương và trách nhiệm của Quốc hội, kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quyết sách của Đảng; hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững đất nước. Cổng Thông tin điện tử Quốc hội điểm lại những dấu ấn nổi bật của Đợt 1, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội thực hiện nghi thức chào cờ tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội xem xét khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Về công tác lập pháp, tại Đợt 1, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã xem xét, thảo luận về toàn bộ nội dung như dự kiến ban đầu gồm 47 dự án luật, nghị quyết. Sau khi bổ sung vào Chương trình Kỳ họp các nội dung mang tính cấp thiết, Quốc hội cũng đã hoàn thành khối lượng công việc theo Chương đề ra trong Đợt 1. Đây là khối lượng công việc lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI đến nay, thể hiện tinh thần rất quyết liệt, khẩn trương và trách nhiệm của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu.

“Yêu cầu đặt ra là không chỉ hoàn thành số lượng lớn các luật, nghị quyết, mà các luật, nghị quyết ban hành phải đảm bảo chất lượng, khả thi, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đúng như phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, tại Đợt 1 của kỳ họp, Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến sôi nổi và trách nhiệm cả ở tổ và hội trường về nhiều dự án quan trọng, phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của đất nước, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư, ngân sách nhà nước, xây dựng và thi hành pháp luật.

Đoàn chủ tọa Kỳ họp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Ngoài 3 luật đã được Quốc hội xem xét, thông qua, trong 25 ngày làm việc vừa qua của Đợt 1, Quốc hội đã xem xét, thảo luận về 42 dự án luật, Bộ luật khác, gồm:

1. Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

2. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường

3. Dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

5. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.

5. Dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi).

6. Dự án Luật Luật sư (sửa đổi).

7. Dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi).

8. Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

9. Dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

10. Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tổ.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Tổ.

11. Dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

12. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

13. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

14. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

15. Dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

16. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

17. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

18. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

19. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm.

20. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án luật.

21. Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

22. Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

23. Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

24. Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

25. Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi).

26. Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

27. Dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).

28. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

29. Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

30. Dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi).

Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án luật.

31. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

32. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

33. Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

34. Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

35. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

36. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

37. Dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

38. Dự án Luật An ninh dữ liệu.

39. Dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.

40. Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

41. Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

42. Dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về các dự án luật

Với những nội dung “đã chín, đã rõ”, được thảo luận, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện, Quốc hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu tán thành rất cao tại Đợt 1 của Kỳ họp.

Quốc hội biểu quyết thông qua 3 luật trong Đợt 1, Kỳ họp thứ 2:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Quốc hội thông qua các luật tại Đợt 1, Kỳ họp thứ 2 với số phiếu tán thành rất cao.

Quốc hội xem xét về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác

Một trong những điểm nhấn tại Đợt 1, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI là kết quả của các phiên thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với nhiều giải pháp cụ thể, sát thực tế đã được các đại biểu Quốc hội đề xuất, đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và Nhân dân. Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tiếp tục có nhiều đổi mới so với trước đây tại phiên thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước. Tại kỳ họp này, các nội dung về kinh tế - xã hội đã được các đại biểu Quốc hội phân tích kỹ lưỡng, “mổ xẻ”, kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp ngay từ phiên thảo luận tại tổ. Vì vậy, qua thống kê cho thấy, sau các phiên họp tổ, đã có tới 360 lượt ý kiến phát biểu về kinh tế - xã hội.

Quốc hội thảo luận ở tổ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Đến phiên thảo luận trực tiếp tại hội trường, nhiều nội dung quan trọng, xác đáng lại tiếp tục được các đại biểu Quốc hội chuyển tới nghị trường với tâm huyết, trách nhiệm cao, trên tinh thần Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Qua tổng kết cho thấy, chỉ trong thời gian một ngày làm việc, phiên thảo luận đã có 58 lượt đại biểu phát biểu và 2 lượt đại biểu tranh luận tại hội trường. Đây không chỉ là những ý kiến, kiến nghị được chuyển tải từ thực tiễn cuộc sống, từ tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, mà còn là những đề xuất, gợi mở hữu ích để các thành viên Chính phủ tiếp thu, sớm có những giải pháp hiệu quả trong thời gian tới.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Cũng trong Đợt 1 của Kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thảo luận về nhiều nghị quyết quan trọng khác có tính chất quan trọng về “quốc kế, dân sinh” để phục vụ sự phát triển của đất nước, bảo đảm cuộc sống của Nhân dân. Đáng chú ý, xác định được tính cấp thiết và quan trọng của công tác phòng chống tội phạm và ma túy đối với sự phát triển của đất nước, bảo vệ giống nòi cũng như bảo đảm an ninh, an toàn cuộc sống cho Nhân dân, Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng và các đại biểu Quốc hội đều bày tỏ đồng tình với chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng chống ma túy và tội phạm.

Các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường.

Ngoài ra, Quốc hội cũng đã bổ sung vào Chương trình kỳ họp và thảo luận sôi nổi về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 26/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; về chủ trương đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc (Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La) để mở đường cho hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các vùng, địa phương.

Cũng trong Đợt 1, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thông qua 5 nghị quyết:

1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

2. Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027)

3. Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027

4. Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

5. Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc thực hiện Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Quốc hội thảo luận ở hội trường.

Năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực

Trong đó, Quốc hội quyết nghị năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống Nhân dân làm thước đo.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 02 cấp.

Gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác dân vận, truyền thông chính sách.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên

Quốc hội cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Kiểm toán nhà nước trình và các cơ quan của Quốc hội kiến nghị, đồng thời đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành kịch bản, chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương và thường xuyên cập nhật, có giải pháp phù hợp, kịp thời.

Phát huy, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; phát triển thị trường trong nước; kích cầu, phát triển thương mại hiện đại, kinh tế ban đêm; đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu gắn với nâng cao giá trị gia tăng, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu; giảm phụ thuộc vào một số ít thị trường; xử lý kịp thời các vấn đề thương mại, thuế quan. Tạo đột phá thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Quang cảnh phiên họp toàn thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Phiên chất vấn đầu tiên của Nhiệm kỳ khóa XVI: Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội để thực chất, sắc bén hơn

Về hoạt động giám sát, trong Đợt 1, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo…Điểm nhấn của hoạt động giám sát, đó là Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Với 65 đại biểu chất vấn và 7 đại biểu tranh luận (còn lại 43 đại biểu đã đăng ký nhưng chưa được chất vấn do thời gian), phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã diễn ra với sôi nổi, dân chủ, trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, tập trung đối với 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Tài chính và Khoa học, công nghệ.

Các đại biểu Quốc hội chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng trả lời chất vấn và giải trình làm rõ vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu.

Cách thức “hỏi nhanh, đáp gọn”, chất vấn thẳng vào những vấn đề còn vướng mắc, bất cập của các đại biểu Quốc hội đã được các Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ trả lời rành mạch, rõ ràng, không né tránh, cùng các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng thể hiện tinh thần rất cầu thị, trách nhiệm cao, cam kết, đề ra giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

“Phiên chất vấn lần này tiếp tục thể hiện tinh thần Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ, quán triệt tinh thần Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo là: Phải nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội để đi vào thực chất, sắc bén hơn, tránh hình thức. Tập trung vào các điểm nghẽn, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống của Nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Thông qua phiên chất vấn, các đại biểu Quốc hội đã mang tiếng nói của cử tri, Nhân dân đến nghị trường về những nội dung quan trọng, tác động trực tiếp tới ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số. Qua đó, Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành sẽ tiếp thu, khẩn trương cụ thể hóa các cam kết thành nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ và kết quả thực hiện để tạo động lực mới cho đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Quốc hội.

Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “Tầm nhìn phải đủ rộng để bao quát những vấn đề căn bản của quốc gia; đủ lớn để quy tụ khát vọng của toàn dân tộc; đủ bền để nối tiếp trách nhiệm qua nhiều thế hệ; đủ mở để thích ứng với những thay đổi chưa thể biết trước” đã được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Kết thúc Đợt 1, Kỳ họp thứ Hai, phương châm “Chính xác - Kịp thời - Mở đường - Phát triển” đã được các vị đại biểu Quốc hội cụ thể hóa bằng hành động, khi mỗi ý kiến, mỗi quyết định đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân lên trên hết; thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Quang cảnh Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Theo quochoi.vn

Nguồn: https://quochoi.vn/tintuc/Pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=102939