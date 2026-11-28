Doogee vừa giới thiệu mẫu smartphone Doogee Wide Core với giá khởi điểm dự kiến 400 USD (tương đương khoảng 10,3 triệu đồng). Máy sở hữu màn hình rộng tỷ lệ 16:10, kiểu thiết kế vốn chỉ xuất hiện trên các dòng flagship đắt đỏ. Đổi lại, cấu hình phần cứng ở mức cơ bản để tối ưu chi phí.

Thời gian gần đây, kiểu dáng điện thoại màn hình rộng nổi lên như một trào lưu thiết kế mới tại thị trường châu Á. Trước đây, người dùng buộc phải chi số tiền lớn trên các dòng máy cao cấp mới có được phong cách này. Với Doogee Wide Core, hãng tiên phong đưa kiểu dáng đó xuống phân khúc bình dân.

Mức giá 10,3 triệu đồng đổi lấy cấu hình nào?

Để giữ giá thấp, Doogee Wide Core chỉ dừng ở thông số cơ bản, không thể sánh ngang các mẫu flagship. Máy dùng màn hình 6,38 inch tỷ lệ 16:10, chạy vi xử lý tám nhân tầm trung Unisoc T750 và có viên pin dung lượng lớn 6.500mAh.

Về bộ nhớ, hãng cung cấp nhiều biến thể. Bản tiêu chuẩn có RAM 3GB/ROM 64GB, còn phiên bản cao nhất là RAM 6GB/ROM 256GB.

Những điểm giống và khác so với Huawei Pura X View

Xét về ngoại hình, Doogee Wide Core có nhiều nét tương đồng với Huawei Pura X View, mẫu smartphone màn hình rộng tiên phong trên thị trường. Phom dáng của hai máy gần như đồng nhất, cụm camera sau của Doogee cũng thiết kế dạng dải ngang (Visor).

Tuy nhiên, thân máy Doogee Wide Core dày 8,5mm, nhỉnh hơn mức 6,7mm của Pura X View. Đáng chú ý, tông màu đỏ sẫm trong loạt ảnh quảng bá chính thức của Doogee gợi nhớ trực tiếp đến phiên bản màu đặc trưng của đại diện nhà Huawei.

Phương án tiết kiệm, nhưng hiệu năng có giới hạn

Trong khi Huawei Pura X View có mức giá cao, Doogee Wide Core được xem là phương án thay thế tiết kiệm hơn hẳn. Đây là gợi ý đáng cân nhắc với người muốn trải nghiệm kiểu dáng smartphone mới lạ mà không cần đầu tư quá nhiều ngân sách.

Dù vậy, cấu hình khá khiêm tốn có thể giới hạn hiệu năng sử dụng. Điều này khiến người dùng khó cảm nhận trọn vẹn giá trị thực tiễn của thiết kế màn hình rộng.

Xu hướng màn hình rộng còn tiếp tục mở rộng

Trong thời gian tới, xu hướng smartphone màn hình rộng được dự báo tiếp tục nở rộ. Người tiêu dùng phổ thông có thể sẽ có thêm nhiều lựa chọn đa dạng với mức giá ngày càng dễ tiếp cận.