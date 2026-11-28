Doogee vừa giới thiệu Doogee Wide Core, mẫu smartphone màn hình rộng có giá khởi điểm dự kiến 400 USD (tương đương khoảng 10,3 triệu đồng). Kiểu dáng này trước đây chủ yếu xuất hiện trên các dòng flagship đắt đỏ. Máy có nhiều nét tương đồng với Huawei Pura X View, mẫu smartphone màn hình rộng tiên phong trên thị trường.

Màn hình rộng đang đi từ phân khúc cao cấp xuống tầm giá thấp

Thời gian gần đây, điện thoại màn hình rộng nổi lên như một trào lưu thiết kế mới tại thị trường châu Á. Trước kia, người dùng phải chi số tiền lớn để sở hữu phong cách này trên các dòng máy cao cấp. Với Doogee Wide Core, hãng đang phổ cập thiết kế đó xuống phân khúc bình dân.

Nếu Huawei Pura X View có mức giá quá đắt đỏ, Doogee Wide Core được xem là phương án thay thế tiết kiệm hơn khi dự kiến lên kệ từ 400 USD.

Cấu hình ở mức cơ bản để giữ giá thấp

Để tối ưu chi phí, phần cứng của Doogee Wide Core chỉ dừng ở mức cơ bản và không thể sánh ngang các mẫu flagship. Máy có màn hình 6,38 inch theo tỷ lệ rộng 16:10, chạy vi xử lý tám nhân tầm trung Unisoc T750 và viên pin dung lượng lớn 6.500mAh.

Về bộ nhớ, hãng cung cấp nhiều biến thể, từ bản tiêu chuẩn RAM 3GB/ROM 64GB đến phiên bản cao nhất RAM 6GB/ROM 256GB.

Điểm giống và khác so với Huawei Pura X View

Về ngoại hình, Doogee Wide Core giữ phom dáng gần như đồng nhất với Huawei Pura X View. Cụm camera sau của máy được thiết kế theo dạng dải ngang (Visor).

Khác biệt dễ thấy nằm ở độ dày: thân máy Doogee Wide Core dày 8,5mm, nhỉnh hơn mức 6,7mm của Pura X View. Ngoài ra, tông màu đỏ sẫm trong loạt ảnh quảng bá chính thức của Doogee cũng gợi nhớ trực tiếp đến phiên bản màu đặc trưng của đại diện nhà Huawei.

Mức giá dễ tiếp cận đi kèm giới hạn về hiệu năng

Với mức giá dễ chịu, Doogee Wide Core là gợi ý đáng cân nhắc cho người muốn trải nghiệm kiểu dáng smartphone mới lạ mà không cần đầu tư quá nhiều ngân sách.

Tuy nhiên, cấu hình phần cứng khá khiêm tốn có thể giới hạn hiệu năng sử dụng. Điều này khiến người dùng khó cảm nhận trọn vẹn giá trị thực tiễn của thiết kế màn hình rộng.

Trong thời gian tới, xu hướng smartphone màn hình rộng được dự báo tiếp tục nở rộ, mang đến thêm nhiều lựa chọn đa dạng với mức giá ngày càng dễ tiếp cận cho người tiêu dùng phổ thông.