Doogee Note 70, thành viên mới của dòng Note, có cụm ba camera xếp dọc gợi nhớ Galaxy S26 Ultra và màn hình phụ 1.8 inch ở mặt lưng. Máy dùng chip Unisoc T7250 cho phân khúc 4G phổ thông, đi kèm viên pin 6.500mAh. Thông tin được Gizmochina tổng hợp từ hình ảnh rò rỉ và các xác nhận của hãng.

Màn hình phụ là chi tiết thu hút nhất. Tính năng này thường xuất hiện trên các dòng máy cao cấp hoặc thiết bị siêu bền chuyên dụng, hiếm khi có trên điện thoại phổ thông.

Mặt lưng lấy cảm hứng từ flagship Samsung và Xiaomi

Mặt lưng của Doogee Note 70 có cụm ba ống kính xếp dọc ở cạnh trái cùng đèn flash. Cách bố trí này tương tự Galaxy S26 Ultra của Samsung và giúp tổng thể mặt lưng gọn gàng hơn.

Doogee Note 70 có thiết kế lấy cảm hứng từ các flagship Samsung và Xiaomi

Bên cạnh cụm camera, nhà sản xuất trang bị thêm một màn hình phụ hình vuông 1.8 inch. Hướng đi này khá giống Xiaomi 18 Pro Max ra mắt hồi tháng 9, dù màn hình của mẫu Xiaomi lớn hơn, ở mức 2.9 inch. Màn hình thứ hai được kỳ vọng giúp xem nhanh thông báo hoặc chụp ảnh selfie bằng camera sau.

Từ dòng siêu bền sang dòng Note phổ thông

Trước đây, Doogee chủ yếu áp dụng màn hình mặt lưng cho các dòng điện thoại siêu bền. Điển hình là Doogee S200 Plus ra mắt năm 2025 với tấm nền AMOLED 1.32 inch. Việc đưa chi tiết này lên dòng Note thông thường cho thấy hãng đang thử nghiệm thêm ở phân khúc phổ thông.

Theo các hình ảnh rò rỉ, máy sẽ có hai tùy chọn màu là tím đậm và bạc.

Chip 12nm cho nhu cầu cơ bản, pin tăng thêm 250mAh

Về hiệu năng, Doogee xác nhận Note 70 chạy vi xử lý Unisoc T7250. Đây là nền tảng chip 12nm dành cho thiết bị 4G phổ thông, hướng tới nhu cầu sử dụng cơ bản thay vì các tác vụ nặng. Hãng từng dùng vi xử lý này trên Note 58.

Bảng thông số kỹ thuật và tính năng nổi bật của Doogee Note 70

Cấu hình không quá nổi trội, nhưng dung lượng pin là điểm cộng. Viên pin 6.500mAh cao hơn 250mAh so với mức 6.250mAh trên hai thế hệ trước là Note 58 và Note 59, hứa hẹn thời gian sử dụng bền bỉ cho các tác vụ hàng ngày.

Thông số đã được hãng xác nhận

Những thông tin còn bỏ ngỏ

Doogee chưa công bố giá bán chính thức hay ngày ra mắt cụ thể của Note 70. Thông số về loại tấm nền, độ phân giải và tần số quét của cả hai màn hình dự kiến được hãng tiết lộ trong các thông báo tiếp theo.

Với cấu hình hiện biết, Doogee Note 70 hướng tới nhóm người dùng cần một thiết bị có thiết kế lạ mắt và pin dung lượng cao, thay vì hiệu năng xử lý mạnh.