Donnarumma trở thành nỗi lo của Man City

Donnarumma mắc sai lầm trong bàn thua quyết định của Man City trước Aston Villa.

Donnarumma trở thành tâm điểm chỉ trích sau thất bại 1-2 của Man City trước Aston Villa tối 24/10. Thủ môn người Italy mắc sai lầm trong bàn thua quyết định, khiến đội bóng của Enzo Maresca đứt mạch 7 trận toàn thắng từ đầu mùa Premier League.

Phút 60, Nicolas Jackson nhận đường chuyền từ Ibrahim Mbaye rồi dứt điểm ngay trong vùng cấm. Bóng đi gần như chính diện, nhưng Donnarumma đổ người vụng về, để bóng lọt qua hai chân vào lưới. Trước đó, Man City vừa gỡ hòa 1-1 nhờ pha đánh đầu của Erling Haaland.

Đáng chú ý, Aston Villa chỉ có hai cú sút trúng đích trong cả trận và đều ghi bàn. Ngược lại, Man City dứt điểm trúng đích 7 lần nhưng chỉ một lần đánh bại thủ môn Zion Suzuki.

Theo thống kê của Opta, Donnarumma đã mắc ba sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua tại Premier League kể từ khi gia nhập Man City mùa trước. Trong cùng giai đoạn, chỉ có hai thủ môn mắc nhiều lỗi tương tự hơn anh là Bart Verbruggen (5) và Robin Roefs (4).

Sky Sports đặt Donnarumma bên cạnh Zion Suzuki để chỉ ra sự khác biệt. Trong khi thủ môn Aston Villa liên tục cứu thua, Donnarumma gần như không phải hoạt động nhiều nhưng lại mắc lỗi ở thời điểm quan trọng nhất. Tờ báo Anh nhận xét khả năng cản phá vốn là điểm mạnh của thủ môn người Italy, song anh không thể hiện được phẩm chất ấy tại Villa Park.

Phong độ của Donnarumma cũng phản ánh những vấn đề trong hệ thống phòng ngự Man City. Theo Opta, đội bóng của Maresca chỉ nhận 8 bàn thua trong 9 trận đầu mùa trên mọi đấu trường, nhưng đã để lọt lưới 9 lần chỉ trong 4 trận gần nhất. Trung vệ Marc Guehi cũng mắc 3 sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua tại Premier League kể từ đầu mùa trước.

Sau trận, Maresca thừa nhận Man City phải hạn chế những sai lầm không đáng có, dù ông cho rằng đội khách tạo đủ cơ hội để giành kết quả tốt hơn.

Với Donnarumma, một trận đấu không thể phủ nhận toàn bộ năng lực của thủ môn từng chinh phục Champions League cùng PSG. Tuy nhiên, khi các sai lầm bắt đầu lặp lại, sự tin tưởng dành cho anh khó tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Man City vẫn sở hữu hàng công mạnh, nhưng muốn cạnh tranh chức vô địch Premier League, họ cần một hàng thủ ổn định hơn. Donnarumma phải chứng minh anh có thể mang đến sự chắc chắn ấy, thay vì tiếp tục trở thành tâm điểm sau mỗi bàn thua.