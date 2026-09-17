Đồng yen suy yếu khi Fed nâng lãi suất theo kỳ vọng của thị trường

Đồng tiền 10.000 yen của Nhật Bản và đồng 100 USD. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Nikkei Asia, đến 11h30 ngày 17/9 theo giờ Tokyo, yen giao dịch ở vùng thấp của mức 156 yen/USD. Won Hàn Quốc giảm xuống khoảng 1.380 won/USD, mức thấp nhất trong gần ba tuần. Đôla Singapore và baht Thái Lan cũng đi xuống.

Chỉ số USD Index, đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt, vượt mốc 100 sau quyết định của Fed. Ngân hàng trung ương Mỹ đồng thời phát tín hiệu cứng rắn hơn dự kiến về triển vọng lãi suất.

Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao. Chủ tịch Fed Kevin Warsh nhấn mạnh ưu tiên của ngân hàng là duy trì ổn định giá cả, đồng thời nhận định lạm phát đã ở mức quá cao trong thời gian quá dài.

Theo dự báo mới, 16 trong 18 quan chức Fed tham gia dự báo cho rằng lãi suất có thể được nâng thêm ít nhất 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm nay. Trong đó, bốn người dự kiến có thể tăng thêm hai lần, còn hai người không kỳ vọng tăng thêm.

Makoto Noji, chiến lược gia ngoại hối và trái phiếu nước ngoài tại SMBC Nikko Securities, cho rằng triển vọng chính sách mới của Fed cứng rắn hơn dự kiến, khiến thị trường bất ngờ. Ông nhận định đà tăng của USD một phần phản ánh sự đánh giá cao của nhà đầu tư đối với quyết tâm kiểm soát lạm phát của Fed, trong bối cảnh lãi suất Mỹ có thể duy trì ở mức cao lâu hơn.

Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách được cho là sẽ gây thêm áp lực lên các đồng tiền châu Á, đặc biệt tại Đông Nam Á.

Lloyd Chan, chuyên gia phân tích tiền tệ cấp cao tại MUFG Global Markets Research, cảnh báo baht Thái Lan và rupiah Indonesia có nguy cơ tiếp tục giảm giá khi thị trường tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất đến đầu năm 2027.

Tại Thái Lan, chi phí năng lượng cao đang làm suy yếu cán cân đối ngoại, trong khi tại Indonesia, giá dầu tăng làm giảm lợi ích từ các mặt hàng hàng hóa khác và lợi suất Mỹ cao hơn khiến tài sản trong nước kém hấp dẫn.

Sau quyết định của Fed, tâm điểm chuyển sang cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), dự kiến kết thúc ngày 19/9.

Thị trường gần như chắc chắn BOJ sẽ tăng lãi suất. Dữ liệu của Totan Research và Totan ICAP cho thấy xác suất được định giá cho động thái này gần 100%. Nhà đầu tư cũng bắt đầu kỳ vọng BOJ đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách, với khoảng một lần tăng thêm vào cuối năm 2026 và tổng cộng khoảng 2,7 lần đến tháng 3/2027, tính cả đợt tăng dự kiến lần này.

Matthew Ryan, người đứng đầu bộ phận chiến lược thị trường tại công ty công nghệ tài chính Ebury, cho rằng cuộc họp BOJ lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đồng yen. Theo ông, việc BOJ không tăng lãi suất là kịch bản khó xảy ra. Tuy nhiên, ngay cả khi tăng lãi suất nhưng đưa ra thông điệp thận trọng, đồng yen vẫn có thể biến động mạnh.

Ông Ryan dự kiến BOJ sẽ nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu cứng rắn, qua đó mở đường cho các đợt tăng lãi suất theo quý.

Kỳ vọng BOJ tiếp tục thắt chặt cũng giúp cổ phiếu ngân hàng Nhật Bản tăng trong phiên 17/9. Mizuho Financial Group tăng 2%, Sumitomo Mitsui Financial Group tăng 1% và Mitsubishi UFJ Financial Group tăng 0,5%.

Trong ngắn hạn, diễn biến đồng yen sẽ phụ thuộc đáng kể vào quyết định và thông điệp của BOJ, trong khi chính sách lãi suất của Fed tiếp tục là yếu tố quan trọng chi phối USD và các đồng tiền châu Á.