Đồng yên Nhật lao dốc mạnh, nguy cơ kiểm tra mức đáy 40 năm?

Yên Nhật lao dốc mạnh, rủi ro can thiệp tăng cao

Đồng USD tiếp tục củng cố sức mạnh nhờ vào kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất sau những phát biểu ‘diều hâu’ của các nhà hoạch định chính sách trong bối cảnh thị trường lao động vẫn vững mạnh và lạm phát có dấu hiệu nóng hơn.

Theo đó chỉ số USD Index – thước đó sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, trong đó có cả đồng yên Nhật - tăng 0,23% trong ngày cuối tuần (thứ Sáu – 13/11) và khép lại tuần qua ở mức 103,41 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Đây là tuần tăng giá thứ ba liên tiếp của đồng bạc xanh và là tuần tăng giá mạnh nhất trong 2 tháng của đồng tiền này.

Sự mạnh lên của đồng USD đẩy đồng yên Nhật tiếp tục lao dốc mạnh, thậm chí có thời điểm đã xuyên thủng ngưỡng tâm lý quan trọng là 160 JPY/USD trong tuần qua, nhưng sau đó phục hồi nhẹ trở lại và khép lại tuần qua ở mức 15,66 JPY/USD.

Mặc dù vậy việc đồng nội tệ đang giao dịch sát ‘lằn ranh đỏ’ khiến Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama phải đưa ra cảnh báo mới rằng Tokyo sẵn sàng hành động lần nữa, sau các đợt can thiệp kỷ lục vào tháng 7 và tháng 8.

Những phát biểu của bà Katayama nối tiếp một cảnh báo tương tự được đưa ra hôm thứ Năm bởi nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, ông Atsushi Mimura. Theo đó, ông Mimura cho rằng, còn “quá sớm để quên đi” đợt can thiệp vào thị trường hồi mùa hè năm nay.

Nhật Bản đã chi 15,4 nghìn tỷ yên (96,5 tỷ USD) để củng cố đồng nội tệ sau khi đồng tiền này rơi xuống mức thấp nhất trong bốn thập kỷ là 163,99 JPY/USD vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, yếu tố tạo thêm sức mạnh cho chiến dịch này chính là hành động phối hợp từ phía Mỹ – điều mà Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent từng gợi ý vào thời điểm đó có thể lên tới 10 tỷ USD.

Dù vậy, một báo cáo công bố hôm thứ Năm từ Cục Dự trữ Liên bang New York cho thấy con số thực tế thấp hơn nhiều, chỉ khoảng 497 triệu USD thông qua việc bán đồng euro để mua vào đồng yên.

Theo các nhà phân tích, mức đóng góp ‘tương đối khiêm tốn’ này làm giảm hiệu quả răn đe của bất kỳ hành động phối hợp nào trong tương lai, mặc dù nó cũng xác nhận rằng Washington đã sẵn sàng hỗ trợ Tokyo vào thời điểm then chốt.

“Đã từng có vài trường hợp can thiệp phối hợp, nhưng Mỹ chưa bao giờ chi ra số tiền quá lớn. Nhiều người từng lo ngại rằng các hành động can thiệp phối hợp có thể tạo ra tác động rất mạnh mẽ, nhưng thực tế này cho thấy điều đó không hẳn như vậy”, Tohru Sasaki, chiến lược gia trưởng tại Fukuoka Financial Group và là cựu quan chức NHTW Nhật Bản (BOJ) cho biết:

Có thể kiểm tra các mức thấp hơn

Sự suy yếu dai dẳng của đồng yên đã trở thành một vấn đề đau đầu đối với các nhà hoạch định chính sách, bởi nó làm tăng chi phí nhập khẩu nhiên liệu cùng các loại hàng hóa khác, gây áp lực lên các hộ gia đình vốn đã phải chật vật với giá cả leo thang. Điều này cũng gia tăng sức ép buộc BOJ phải tiếp tục thắt chặt chính sách nhằm thu hẹp chênh lệch lãi suất so với các NHTW lớn khác trên thế giới.

Quả vậy theo các nhà phân tích, một trong những nguyên nhân khiến đồng yên rớt giá mạnh trong thời gian qua chính là việc BOJ được xem là khá chậm chạp trong việc thắt chặt chính sách để kiềm chế lạm phát.

Mặc dù hiện thị trường đang kỳ vọng rất lớn là BOJ sẽ tăng tiếp lãi suất vào tháng 12 tới, thế nhưng động thái này dường như bị lu mờ khi mà Fed cũng được kỳ vọng cũng sẽ làm như vậy, thậm chí còn có thể quyết liệt hơn nếu như cơ quan này tăng lãi suất 50 điểm cơ bản như khuyến nghị của nhiều nhà hoạch định chính sách.

Chính kỳ vọng này đã đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh, qua đó hỗ trợ cho đồng bạc xanh tăng giá trên diện rộng.

“Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hiện được xem là nguyên nhân chính khiến đồng yên bị bán tháo. Những bình luận từ phía Fed đều cho thấy xu hướng lãi suất sẽ tăng cao hơn, và tôi không nghĩ BOJ sẵn sàng theo kịp tốc độ đó”, Bart Wakabayashi - Giám đốc chi nhánh tại Tokyo của State Street nhận định.

Điều này có thể khiến các nhà giao dịch mạnh dạn thử thách các mức giá thấp hơn của đồng yên, đặc biệt nếu họ cho rằng hành động can thiệp đơn phương từ phía Tokyo sẽ chỉ mang lại tác động hạn chế, trong khi Washington dường như không muốn làm gì hơn ngoài việc đưa ra những tuyên bố ủng hộ bằng lời nói.

“Động thái liên quan đến tiền tệ từ phía Fed tại New York có quy mô nhỏ như dự đoán, cho thấy Mỹ không thực sự quyết liệt trong việc xoay chuyển tình thế cho đồng yên”, Shuhei Uehara, chuyên gia phân tích ngoại hối tại Viện Nghiên cứu Gaitame.com cho biết.

Theo ông Uehara, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy nếu tỷ giá USD/JPY vượt qua mức đỉnh 160,30 JPY/USD ghi nhận hôm cuối tuần, cột mốc tiếp theo sẽ là 160,39 JPY/USD – mức cao từng đạt được vào đầu tháng 9. Nếu tiếp tục phá vỡ ngưỡng này, tỷ giá có thể tiến tới mốc 164 JPY/USD.

Mặc dù vậy, các chuyên gia phân tích cho rằng, mức 160 vẫn là một ngưỡng nhạy cảm đối với Tokyo, và nguy cơ chính phủ can thiệp sẽ tăng lên nếu đồng tiền này tiến gần đến các mức thấp ghi nhận trong mùa hè năm nay.

“Mức 160 yên là một ngưỡng được theo dõi sát sao”, Akira Moroga - Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Ngân hàng Aozora cho biết. “Trong thời gian tới, họ vẫn có thể can thiệp với quy mô lớn nếu muốn. Ngay cả khi Mỹ không tham gia, Nhật Bản nhiều khả năng vẫn sẽ hành động”.