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Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng rủi ro mất giá đối với đồng yên vẫn còn lớn do sự thiếu rõ ràng trong các tín hiệu chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Phiên ngày thứ Sáu, khi chỉ số Nasdaq của chứng khoán Mỹ giảm hơn 5%, đồng yên tăng giá 0,7% so với USD. Franc Thụy Sỹ - một đồng tiền khác thường được coi là “hầm trú ẩn” mỗi khi tâm lý lo ngại rủi ro gia tăng - cũng tăng 0,4%.

NHỮNG YẾU TỐ HỖ TRỢ ĐỒNG YÊN Ở HIỆN TẠI

Trao đổi với hãng tin Bloomberg, ông Dominic Bunning - trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối nhóm G10 tại Nomura - nhận định với hãng tin Bloomberg: “Khi xuất hiện tâm lý ‘né tránh rủi ro’ (risk-off) thực sự, với giá cổ phiếu giảm và giá trái phiếu chính phủ tăng, đồng yên và đồng franc thường trở nên nổi bật hơn cả”.

Theo ông Daniel Tobon, chiến lược gia tại Citigroup, vai trò phòng ngừa rủi ro của đồng yên càng được củng cố nhờ sự trở lại của mối tương quan ngược chiều truyền thống giữa cổ phiếu và trái phiếu kho bạc Mỹ. Ông nói thêm rằng trong những tháng gần đây, khi lãi suất tăng cao do lạm phát vẫn dai dẳng, đồng yên thường không thể tăng giá trong những phiên mà cả cổ phiếu và trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm giá, vì khi đó, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, nới rộng chênh lệch lợi suất với trái phiếu chính phủ Nhật Bản.

Trong phiên thứ Sáu vừa rồi, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mọi kỳ hạn đều sụt giảm khi các nhà đầu tư tìm sự trú ẩn trên thị trường trái phiếu chính phủ trước làn sóng bán tháo cổ phiếu AI. Theo ông Tobon, diễn biến này đã thu hẹp chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ giữa Mỹ và Nhật Bản, tạo điều kiện cho đồng yên tăng giá. Ông nói thêm: “Yếu tố thúc đẩy đồng yên chính là lợi suất trái phiếu”.

Theo Sarah Ying, trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại CIBC, đồng yên thường được sử dụng làm đồng tiền cấp vốn cho các giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) trên toàn cầu. Vì vậy, khi các nhà đầu tư rót vốn những tài sản rủi ro, họ có thể vay đồng yên để mua các tài sản và tiền tệ có lợi suất cao hơn. Trong giai đoạn tâm lý e ngại rủi ro, việc tất toán các vị thế vay mượn này sẽ khiến đồng yên tăng giá.

Phần lớn các nhà hoạch định chính sách tại BOJ phần lớn đều đồng thuận về sự cần thiết phải tăng lãi suất vào tháng tới. Tuy nhiên, sự bất đồng về mức lãi suất cuối cùng có thể đạt tới đang gây ra những lo ngại, làm lu mờ triển vọng chính sách và có nguy cơ châm ngòi cho một đợt bán tháo đồng yên mới.

ĐỒNG YÊN CHƯA HOÀN TOÀN THOÁT KHỎI RỦI RO MẤT GIÁ

Theo hãng tin Reuters, giới phân tích nhận định Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đôi khi gặp khó khăn trong việc truyền tải các tín hiệu thắt chặt chính sách tới thị trường. Điển hình là vào tháng 12 năm ngoái, khi đồng yên vẫn sụt giá bất chấp quyết định tăng lãi suất của cơ quan này.

Cách truyền thông mơ hồ giúp BOJ duy trì sự linh hoạt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn, nhưng việc thiếu thông tin rõ ràng về mức lãi suất mục tiêu cuối cùng lại trở thành yếu tố thúc đẩy các nhà đầu tư đặt cược vào sự suy yếu của đồng yên. Việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng Điều hành BOJ vào năm tới - tạo cơ hội cho Thủ tướng Sanae Takaichi thay thế hai thành viên có quan điểm "diều hâu” bằng những ứng viên mà bà lựa chọn - có thể làm thay đổi cuộc thảo luận về mức lãi suất cuối cùng. Hiện tại, thị trường đang dự báo mức lãi suất này sẽ nằm trong khoảng 1,75% đến 2%.

Các nhà phân tích cho rằng, sự bất định về nhân sự tại BOJ có thể làm suy yếu thông điệp của ông Ueda về lộ trình tăng lãi suất đều đặn để ứng phó với áp lực giá cả ngày càng gia tăng.

Bà Mari Iwashita, chiến lược gia cấp cao về lãi suất tại Nomura Securities, nói với Reuters: "Có lẽ BOJ muốn tránh đưa ra định hướng quá cụ thể về tốc độ tăng lãi suất, vì đây là lần đầu tiên họ nỗ lực neo giữ lạm phát quanh mục tiêu 2%. Tuy nhiên, nếu Mỹ tiếp tục tăng lãi suất, BOJ cũng sẽ chịu áp lực phải tăng lãi suất theo", nhằm ngăn khoảng cách chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản nới rộng quá mức - yếu tố có thể dẫn đến đà sụt giảm của đồng yên.

Tháng trước, ông Ueda tuyên bố lạm phát đã đạt mục tiêu 2% của BOJ, đồng thời nhấn mạnh sự chuyển dịch sang giai đoạn chính sách tập trung vào việc kiểm soát các rủi ro lạm phát thông qua các đợt tăng lãi suất đều đặn.

Phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản vào ngày thứ Năm tuần vừa rồi, ông Ueda cho rằng những dấu hiệu suy yếu trong tiêu dùng ở nước này gần đây chỉ là tạm thời và dự báo chi tiêu sẽ phục hồi. Phát biểu này đã củng cố khả năng BOJ tăng lãi suất vào tháng 12.

Tuy nhiên, lộ trình và thời điểm tăng lãi suất trong năm tới vẫn chưa rõ ràng. Các bình luận gần đây từ các nhà hoạch định chính sách của BOJ cho thấy sự khác biệt trong quan điểm về khoảng cách giữa lãi suất chính sách hiện tại - đang ở mức 1,25% - với mức lãi suất được coi là trung tính đối với nền kinh tế. Các nhà kinh tế của BOJ ước tính lãi suất trung tính danh nghĩa của Nhật Bản nằm trong khoảng từ 1,1% đến 2,5%, nhưng Hội đồng Điều hành vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về con số cụ thể trong phạm vi này.

Đa số các chuyên gia kinh tế được Reuters khảo sát kỳ vọng BOJ sẽ nâng lãi suất lên 1,5% vào tháng 12, tiếp nối bằng một đợt tăng nữa trước cuối tháng 3. Họ dự báo mức lãi suất cuối cùng trong chu kỳ thắt chặt này sẽ nằm trong khoảng 1,75-2%.

Ông Katsutoshi Inadome, một chuyên gia kỳ cựu theo dõi sát sao các hoạt động của BOJ, cho rằng diễn biến của đồng yên sẽ là yếu tố then chốt quyết định mức độ tăng lãi suất của BOJ. Ông dự báo lãi suất của BOJ có thể tăng lên 2% vào năm tới, hoặc thậm chí là 2,25% vào khoảng mùa hè nếu đồng yên tiếp tục suy yếu.

Ông Inadome, hiện là chiến lược gia cấp cao tại Sumitomo Mitsui Trust Asset Management, đánh giá: "Với quá nhiều yếu tố biến động, có lẽ việc thông điệp từ BOJ trở nên mơ hồ là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu đồng yên vẫn tiếp tục suy yếu, BOJ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tăng lãi suất đều đặn”.

Sáng nay (23/11), đồng yên giảm giá trở lại so với USD. Theo dữ liệu từ hãng tin CNBC, đồng USD có lúc tăng giá 0,3% so với yên, đạt gần 159 yên đổi 1 USD.

TRIỂN VỌNG TỶ GIÁ USD VẪN TÍCH CỰC

Trong khi đó, một số tổ chức dự báo gần đây đã nâng dự báo tỷ giá USD trong năm tới, bao gồm ngân hàng Deutsche Bank và ngân hàng Barclays. Họ cho rằng vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI sẽ thúc đẩy năng suất và duy trì lãi suất ở nước này ở mức cao. Tuy nhiên, cũng có những chuyên gia cho rằng nếu cổ phiếu công nghệ ở Phố Wall tiếp tục sụt giá mạnh, triển vọng tăng giá của USD có thể bị lung lay.

Ông Shaun Osborne, chiến lược gia trưởng về ngoại hối tại ngân hàng Scotiabank, nhận định: "Câu chuyện về AI gắn kết chặt chẽ với quan điểm về sự vượt trội của kinh tế Mỹ. Do đó, một sự suy yếu đáng kể của làn sóng đầu tư AI sẽ tác động tiêu cực đến đồng USD, vì sự suy yếu đó có thể báo hiệu tăng trưởng yếu hơn, áp suất lạm phát giảm bớt, và có lẽ làm giảm sự cần thiết Fed phải tăng lãi suất”.

Ông Tim Baker, trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối khu vực châu Mỹ tại Deutsche Bank, cho rằng đồng USD vẫn sẽ giữ vững vị thế so với các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro, nhờ vào lợi suất hấp dẫn từ lãi suất tại Mỹ. Ông nói thêm rằng nếu cổ phiếu công nghệ Mỹ điều chỉnh sâu hơn, đó sẽ là rủi ro khiến dự báo này của Deutsche Bank khó trở thành hiện thực hơn. Ngân hàng này dự báo đồng USD sẽ bắt đầu suy yếu từ nửa sau năm 2027.

"Nếu đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ AI tiếp tục kéo dài, đồng USD có thể suy yếu so với một số loại tiền tệ chủ chốt khác. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa đến thời điểm đó”, ông nói.

Tính từ đầu năm, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đã tăng 5,5% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Các chiến lược gia tại Barclays nhận định đồng USD vẫn có thể duy trì sự bền bỉ ngay cả khi tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại, bởi trong các giai đoạn suy thoái trước đây, tăng trưởng ở các khu vực khác trên thế giới thường cũng suy yếu theo. "Một sự giảm tốc trong tăng trưởng kinh tế Mỹ chỉ gây bất lợi cho đồng USD nếu các nền kinh tế bên ngoài nước Mỹ đang tăng tốc, nhưng thực tế hiện nay không phải như vậy”, một báo cáo của Barclays nhận định.