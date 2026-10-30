Đồng yên Nhật đang hưởng lợi từ bầu cử Mỹ, bán tháo cổ phiếu AI và biến động ở Pháp

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Việc thị trường tài chính toàn cầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Mỹ và ứng phó với biến động trên thị trường tài chính Pháp cũng như làn sóng báo tháo cổ phiếu trí tuệ (AI) đang thúc đẩy nhà đầu tư nắm giữ đồng yên để tìm kiếm sự an toàn.

Sáng nay (30/10), đồng USD giảm giá nhẹ so với đồng yên, giao dịch ở mức khoảng 157,5 yên đổi 1 USD, trong lúc thị trường chờ quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

ĐỒNG YÊN ỔN ĐỊNH TRONG THÁNG 10

Lần họp này, BOJ được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25% bất chấp áp lực lạm phát vẫn ở mức cao, nối tiếp quyết định không thay đổi lãi suất mà hai ngân hàng trung ương lớn khác đã đưa ra trong tuần này là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào hôm 28/10 và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày 29/10. Tuy nhiên, giới đầu tư kỳ vọng BOJ sẽ phát đi tín hiệu cứng rắn, với xác suất khoảng 80% cho một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.

Giới phân tích nhận định chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ trên toàn cầu vẫn chưa kết thúc, nhất là khi giá năng lượng còn đang ở gần mức cao nhất trong nhiều tháng và xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuần tới, sự chú ý của nhà đầu tư sẽ hướng tới các quyết định chính sách từ Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương Australia (RBA).

Ông Khoon Goh, trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á tại ngân hàng ANZ, nhận định với hãng tin Reuters: "Tôi cho rằng đây chỉ là một quãng nghỉ tạm thời. Chu kỳ thắt chặt chính sách trên toàn cầu vẫn sẽ tiếp diễn và tiếp tục là yếu tố dẫn dắt thị trường ngoại hối. Câu hỏi lớn đặt ra là khi bước sang năm 2027, liệu chúng ta có chứng kiến thêm các đợt tăng lãi suất nữa hay không nếu lạm phát vẫn duy trì ở mức cao”.

Từ đầu tháng 10 tới nay, đồng yên Nhật chỉ giảm giá khoảng 0,2% so với USD. Trong tháng, tỷ giá USD/yên tương đối ổn định trong vùng 156-158 yên đổi 1 USD.

Trong khi đó, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác bao gồm đồng yên đã giảm 0,2% từ đầu tháng.

Đồng euro đã giảm khoảng 1,2% từ đầu tháng so với USD, hiện giao dịch ở ngưỡng khoảng 1,12 USD đổi 1 euro. Tuần này, có lúc euro giảm xuống mức thấp nhất 1 năm rưỡi.

Đồng bảng Anh đã tăng 1% từ đầu tháng.

Với mức giảm trên, đồng USD đang tiến tới hoàn tất tháng giảm thứ hai liên tiếp. Đồng tiền này đang chịu áp lực giảm chủ yếu do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sụt giảm trở lại gần đây, trong bối cảnh các nhà đầu tư mua mạnh những tài sản an toàn như trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng yên Nhật để phòng ngừa rủi ro khi cổ phiếu AI bị bán tháo trong tháng này.

Khi cổ phiếu “gã khổng lồ” công nghệ Alphabet giảm 12% trong phiên ngày 29/10, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản, còn 4,964%. Trước đó trong tháng 10 này, lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng vượt 5,3%, cao nhất 24 năm.

Chiến lược gia ngoại hối Sim Moh Siong tại ngân hàng OCBC nhận định trong một báo cáo: "Phản ứng của thị trường lần này khác biệt so với các đợt tâm lý e ngại rủi ro thông thường vốn thường xuất phát từ biến động giá năng lượng. Thay vì hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao, những lo ngại về lĩnh vực AI tại Mỹ lại đi kèm với sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, cùng với đó là một đồng USD yếu hơn hoặc có diễn biến khá trầm lắng."

ĐỒNG YÊN ĐƯỢC DỰ BÁO SẼ MẠNH LÊN

Nhìn trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng đồng yên sẽ hưởng lợi từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tại Mỹ và tình trạng bất ổn đang diễn ra ở Pháp.

Một chuyên gia giao dịch tiền tệ tại một ngân hàng Nhật Bản nói với tờ báo Nikkei Asia: "Nếu Đảng Dân chủ giành chiến thắng như dự báo, thị trường sẽ có tâm lý an tâm hơn khi bán ra đồng USD”.

Theo các nền tảng dự báo như Kalshi và Polymarket, đảng Dân chủ có khả năng gần 70% khả năng giành quyền kiểm soát Thượng viện và khả năng 90% chiếm đa số tại Hạ viện.

Nhiều chính trị gia Đảng Dân chủ ủng hộ việc tăng cường quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) và đánh thuế các trung tâm dữ liệu. Triển vọng về một sự thay đổi như vậy có khả năng làm dấy lên suy đoán rằng đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán Mỹ - vốn được thúc đẩy bởi lĩnh vực AI - sẽ chậm lại. Trong trường hợp như vậy, đồng USD sẽ gặp bất lợi.

Ông Michiyoshi Kato, cố vấn cấp cao tại Sumitomo Mitsui Trust Bank, nhận định: "Xu hướng tập trung quá mức vào đồng USD có thể sẽ thay đổi".

Ngay cả khi đảng Cộng hòa giữ được đa số ghế tại hai viên Quốc hội, cũng ít có dự báo nào cho rằng đồng USD sẽ tăng giá mạnh sau bầu cử. Bà Chiaki Hirokane, quản lý khách hàng tại ngân hàng Resona Bank, cho rằng đồng USD vẫn sẽ suy yếu do những lo ngại về chính sách kinh tế và các biện pháp tài khóa của Tổng thống Donald Trump.

Ông Yuji Saito, cố vấn điều hành tại công ty SBI FX Trade, cho biết đồng yên thường có xu hướng tăng giá so với đồng USD sau khi các cuộc bầu cử ở Mỹ và các chương trình nghị sự chính sách trở nên rõ ràng hơn. "Việc rút lui khỏi các vị thế mua đồng USD đã được tích lũy trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra dần dần”, ông Saito cho biết.

Theo nghiên cứu của vị chuyên gia này, trong 10 kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ từ năm 1986 đến năm 2022, đồng yên đã có 9 lần tăng giá so với đồng USD trong khoảng thời gian từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 1.

Đồng yên cũng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà mạnh lên so với đồng euro. Trong bối cảnh bất ổn chính trị và các cuộc bạo loạn vẫn tiếp diễn tại Pháp, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Pháp gần đây đã vượt ngưỡng 5%, mức cao nhất trong 24 năm qua. Các nhà đầu tư có khả năng đang chuyển một phần vốn từ cổ phiếu và trái phiếu châu Âu sang Nhật Bản, một dịch chuyển thường dẫn đến việc bán đồng euro và mua đồng yên.

Trong tháng 10 này, đồng yên đã đạt mức cao nhất so với đồng euro kể từ tháng 11/2025.

Ông Terumasa Kawakami, chuyên gia phân tích tại Ngân hàng MUFG, nhận định: "Khó có khả năng đồng euro sẽ đảo chiều mạnh lên vào cuối năm nay".

Trong một cuộc khảo sát được nền tảng QUICK thực hiện trong tháng này với sự tham gia của 59 nhà quan sát thị trường, 44% cho biết họ tin rằng đồng yên sẽ mạnh lên so với đồng USD và đồng euro trong thời gian từ nay tới cuối năm. Tỷ lệ này cao gấp đôi so với kết quả khảo sát hồi tháng 6.