Đồng yên hồi giá mạnh sau cảnh báo mới từ Nhật Bản

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Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Atsushi Mimura, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách quan hệ quốc tế, nhấn mạnh rằng trong thời gian gần đây, Thủ tướng Nhật Bản và Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản, cùng với phía Mỹ, đã gửi đi một thông điệp "rất rõ ràng" về tình trạng mất giá của đồng yên.

Những phát biểu này của ông Mimura nối tiếp chuỗi cảnh báo từ Chính phủ Nhật trong bối cảnh đồng yên chịu áp lực mất giá trở lại sau một đợt phục hồi mạnh mẽ nhưng ngắn ngủi trong tháng 8.

Tuần trước, Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ những lo ngại về sự suy yếu của đồng yên trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo ở New York. Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Scott Bessent vào hôm 25/9, tái khẳng định quan điểm cho rằng đồng yên đang bị định giá thấp và nhất trí tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa Nhật Bản và Mỹ trong vấn đề tỷ giá.

Sau những cảnh báo mới nhất từ ông Mimura, đồng yên có lúc tăng giá tới 0,4% so với USD, lên mức 156,51 yên đổi 1 USD, mức cao nhất của yên kể từ ngày 18/9.

"Thủ tướng Nhật Bản, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản và phía Mỹ đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng. Thị trường nên tin tưởng vào thông điệp đó. Tôi sẽ theo dõi sát sao xem liệu thị trường có tiếp tục tin tưởng vào thông điệp này hay không”, ông Mimura nói trong cuộc trả lời phỏng vấn.

Mặc dù từ chối bình luận về việc liệu Nhật Bản có thể can thiệp lần nữa để hỗ trợ đồng yên hay không, ông Mimura cho biết ông vẫn chưa hài lòng hay an tâm trước những biến động gần đây của đồng yên, cho thấy Tokyo vẫn cảnh giác trước nguy cơ đồng tiền này tiếp tục sụt giá.

"Những cảnh báo này sẽ khiến thị trường đủ lo ngại về khả năng Bộ Tài chính Nhật Bản thực sự can thiệp trong thời gian tới. Trước đây, ông Mimura từng ra tín hiệu về chiến lược giữ im lặng để duy trì tâm lý lo ngại của thị trường về khả năng can thiệp, nhưng ngay cả ông ấy cũng đã tham gia vào làn sóng can thiệp bằng lời nói kể từ thứ Sáu tuần trước” - ông Yusuke Miyairi, chiến lược gia ngoại hối tại ngân hàng Nomura International, nhận định với hãng tin Bloomberg.

Theo ông Miyairi, việc quan chức phụ trách tỷ giá tiền tệ cấp cao nhất của Nhật Bản lên tiếng phản đối xu hướng giảm liên tục của đồng yên cho thấy giới chức nước này có thể đang chuẩn bị can thiệp vào thị trường để ngăn chặn đà suy yếu của đồng nội tệ.

Lần gần đây nhất Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối là khi Tokyo và Washington thực hiện đợt can thiệp chung đầu tiên sau 15 năm vào cuối tháng 7 để hỗ trợ đồng yên. Riêng Nhật Bản đã chi khoản tiền kỷ lục 96 tỷ USD trong giai đoạn tháng 7-8 cho các hoạt động trên thị trường.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã tăng lãi suất vào đầu tháng này để ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng, và thị trường đang tính đến đến khả năng cao BOJ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 10.

Tuy nhiên, kỳ vọng lãi suất này vẫn không đủ để ngăn đồng yên trượt giá. Nguyên nhân là do việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất và đưa ra các thông điệp cứng rắn đã khiến thị trường tin rằng khoảng cách lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản sẽ không sớm được thu hẹp.

Sáng nay (29/9), đồng yên lại trượt giá nhẹ so với USD, giao dịch quanh mức 157,4 yên đổi 1 USD.

Đồng yên yếu đã trở thành mối lo ngại lớn đối với các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản do làm tăng chi phí nhập khẩu, bao gồm cả nhiên liệu - mặt hàng vốn đã tăng giá mạnh vì cuộc chiến ở Trung Đông.

Nói về động thái can thiệp tỷ giá chung giữa Mỹ và Nhật Bản hồi tháng 7, ông Mimura khi đó mô tả là đỉnh cao trong "liên minh tiền tệ" giữa hai nước. Trao đổi với Reuters, ông cho biết việc ông sử dụng cụm từ "liên minh tiền tệ" là nhằm mô tả cách mối quan hệ bền chặt giữa hai nước không chỉ dừng lại ở vấn đề tỷ giá, mà còn mở rộng sang hợp tác về an ninh kinh tế, khoáng sản thiết yếu và chuỗi cung ứng toàn cầu.

"Ngay cả trong các lĩnh vực khác ngoài tỷ giá, Nhật Bản và Mỹ vẫn duy trì mối quan hệ rất tốt đẹp”, ông Mimura nói, đồng thời cho biết thêm rằng chính mối quan hệ bền chặt này có thể đã dẫn đến việc phối hợp can thiệp vào tỷ giá đồng yên.

Vị Thứ trưởng cũng bác bỏ quan điểm cho rằng chính sách tài khóa của Thủ tướng Takaichi bị coi là có hiệu ứng kích thích lạm phát, dẫn tới việc các nhà đầu tư bán ra đồng yên và trái phiếu chính phủ Nhật Bản. "Tôi chưa từng nhận được bất kỳ lời chỉ trích nào từ G7, G20 hay các đối tác nước ngoài khác cho rằng chính sách tài khóa của Nhật Bản mang tính nới lỏng quá mức”, ông nói.