Đồng ý chủ trương tổ chức Giải các môn thể thao biển tại CaraWorld Cam Ranh, Khánh Hòa năm 2027 “Unique Việt Nam Sportival 2027”

Sáng 13-11, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị về việc tổ chức Giải các môn thể thao biển tại CaraWorld Cam Ranh, Khánh Hòa năm 2027 “Unique Việt Nam Sportival 2027”.

Đồng chí Nguyễn Long Biên phát biểu tại cuộc họp.

Theo đại diện Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Unique (đơn vị tổ chức), giải dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11-4-2027, tại Siêu đô thị biển CaraWorld Cam Ranh (phường Bắc Cam Ranh). Giải dự kiến thu hút khoảng 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia, trong đó có các nhóm thiếu nhi từ 6 tuổi trở lên.

Quang cảnh cuộc họp.

Các nội dung thi đấu gồm: Ba môn phối hợp (bơi - đạp xe - chạy) với nhiều cự ly và nội dung tiếp sức; chạy bộ ven biển ở các cự ly 5km, 10km và 21km; chèo SUP ván đứng cự ly 1,5km và 3km; bơi biển cự ly 3km. Kinh phí tổ chức giải được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Giải được tổ chức nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030; tạo sân chơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu thể thao. Đồng thời, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế du lịch của Khánh Hòa; tăng cường giao lưu, hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch, quảng bá hình ảnh địa phương đến du khách trong nước và quốc tế.

Đại diện đơn vị tổ chức báo cáo kế hoạch tổ chức giải.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương, đồng chí Nguyễn Long Biên đồng ý chủ trương tổ chức giải. Đồng chí đề nghị đơn vị tổ chức sớm xây dựng kế hoạch chi tiết, làm rõ các nội dung đề xuất, kiến nghị với tỉnh và phương án phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai giải bảo đảm hiệu quả.