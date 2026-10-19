Đồng ý chủ trương Khu kinh tế Dung Quất được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất

Khu kinh tế Dung Quất được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Bảo đảm an ninh năng lượng

Theo đó, tại phiên họp ngày 16/10/2026, xem xét Tờ trình số 128-TTr/ĐU, ngày 15/10/2026 của Đảng ủy Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và ý kiến các cơ quan, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương Khu kinh tế Dung Quất được áp dụng các cơ chế, chính sách đang được áp dụng đối với khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Giao Đảng ủy Chính phủ phối hợp Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo bổ sung nội dung nêu trên vào Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và bổ sung vào Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI để giao Chính phủ xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách áp dụng cho Khu kinh tế Dung Quất bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng nhằm đáp ứng ngay yêu cầu về lọc, hóa dầu, đóng tàu, dự trữ chiến lược và phát triển năng lượng quốc gia.

Khu Kinh tế Dung Quất được định hướng phát triển thành Trung tâm lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia.(Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo Tờ trình 128-TTr-ĐU ngày 15/10/2026 của Đảng ủy Chính phủ, các chính sách hiện hành, nhất là chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của mô hình Trung tâm lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.

Vì vậy, cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành Nghị quyết của Quốc hội, tạo cơ sở pháp lý để tỉnh Quảng Ngãi và các bộ, ngành triển khai nhiệm vụ xây dựng Trung tâm lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất, đáp ứng mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển đổi năng lượng quốc gia.

Cơ chế, chính sách đặc thù mang tính đột phá

Nội dung tờ trình của Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, mục tiêu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội nhằm xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù, mang tính đột phá, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi để phát triển Trung tâm lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất theo chủ trương, định hướng của Trung ương.

Đồng thời, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về nguồn lực, đầu tư, đất đai, quy hoạch, thủ tục hành chính, công nghệ và nguồn nhân lực; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội; thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có tính chất động lực; đẩy nhanh đầu tư kết cấu hạ tầng và triển khai các dự án trong Trung tâm.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đáp ứng toàn bộ nhu cầu xăng dầu cho khu vực miền trung và Tây Nguyên, tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đồng thời, bảo đảm cơ sở pháp lý để hình thành và phát triển trung tâm theo hướng tích hợp lọc hóa dầu, hóa chất, đóng tàu, năng lượng với các ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics và các ngành, lĩnh vực có liên quan; phấn đấu đến năm 2030: đáp ứng toàn bộ nhu cầu xăng dầu cho khu vực miền trung và Tây Nguyên, tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước; mức dự trữ dầu thô đạt 20 ngày sản xuất và dự trữ xăng dầu đạt 20 ngày tiêu thụ; tổng sản lượng năng lượng cuối cùng đạt khoảng 8 triệu tấn dầu quy đổi; thu hút 5 tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước; đóng góp 30% vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi và tạo ra 5.000 việc làm mới.

Đến năm 2045, thu hút 50 tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng và vật liệu; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, khu vực miền trung và cả nước, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Định hướng phát triển Trung tâm theo hướng tích hợp lọc hóa dầu, hóa chất, đóng tàu, năng lượng với các ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics.(Ảnh: HIỂN CỪ)

Đối với cơ chế, chính sách, Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị 5 nội dung tại dự thảo Nghị quyết cần xin chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, chính sách bổ sung có mục tiêu 70% số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách cho phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định kéo dài thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; chính sách miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền sử dụng khu vực biển cho cả thời gian sử dụng, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà nhà đầu tư chiến lược đã ứng trước được ngân sách Nhà nước hoàn trả bằng hình thức khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của dự án, trường hợp không đủ được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đang phải nộp nhưng chưa nộp của các dự án khác do chính nhà đầu tư chiến lược thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm và việc áp dụng ưu đãi đối với phần mở rộng của dự án đang hoạt động; chính sách giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm.

Cơ hội lớn đối với Quảng Ngãi

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi Lương Kim Sơn nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương Khu kinh tế Dung Quất được áp dụng các cơ chế, chính sách đang được áp dụng đối với khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị là quyết sách đặc biệt quan trọng, có tính chiến lược lâu dài, định hình rõ sự phát triển của Khu kinh tế Dung Quất, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn đã được xác định qua tổng kết 30 năm phát triển Khu kinh tế Dung Quất.

Việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương Khu kinh tế Dung Quất được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất là quyết sách đặc biệt quan trọng, có tính chiến lược lâu dài, định hình rõ sự phát triển của Khu kinh tế Dung Quất. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Đây là cơ hội lớn đối với tỉnh Quảng Ngãi nói chung và Khu kinh tế Dung Quất nói riêng. Do vậy, thời gian tới, các sở, ngành, địa phương nằm trong Khu kinh tế Dung Quất phải vào cuộc quyết liệt hơn, để biến cơ chế, chính sách đi vào cuộc sống. Trước mắt, tập trung nhóm ngành nghề mà Bộ Chính trị đã cho chủ trương là lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia”, ông Lương Kim Sơn nhấn mạnh.

Theo ông Lương Kim Sơn, với quan điểm tái định cư đi trước một bước nhằm phục vụ Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch và triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng các khu tái định cư với đầy đủ cơ sở hạ tầng về xã hội, công cộng, giáo dục, y tế để người dân nằm trong vùng dự án yên tâm tại nơi ở mới. Qua đó, tạo quỹ đất sạch thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến với Quảng Ngãi trong giai đoạn sắp tới.