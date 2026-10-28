Đồng ý chủ trương khai thác dịch vụ đêm tại bãi biển Mỹ Khê

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo, Tổ hợp Mỹ Khê Paradise do Cty CP MBLand Đà Nẵng làm chủ đầu tư tại đường Võ Nguyên Giáp có tổng diện tích hơn 11.000m2. Trong đó, khu kinh tế đêm tích hợp các hoạt động ẩm thực, vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật, sân khấu biểu diễn, tổ chức sự kiện… Chủ đầu tư đề xuất nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao tại bãi biển Mỹ Khê, phục vụ phát triển kinh tế đêm theo định hướng "Ba hợp phần – Một điểm đến – Một hệ sinh thái du lịch biển". Đồng thời đề nghị thành phố xem xét phê duyệt, hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đầu tư theo từng phân khu hoặc tổng thể dự án. Sau khi được chấp thuận, doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xin giấy phép xây dựng và các điều kiện để triển khai. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 1-2027, vận hành giai đoạn 1 vào tháng 8-2027 và hoàn thành tổng thể dự án vào năm 2031. Mục tiêu dự án tạo ra 1.000 vị trí việc làm, nộp ngân sách trên 100 tỷ đồng/năm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao ý tưởng, đề xuất dự án của Cty CP MBLand Đà Nẵng. Đây là dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế đêm, góp phần làm đa dạng các dịch vụ du lịch chất lượng cao của thành phố. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cơ bản đồng ý chủ trương triển khai dự án; đề nghị tập trung đẩy mạnh đầu tư trước khu kinh tế đêm, dịch vụ tại bãi biển Mỹ Khê. Để dự án triển khai đúng tiến độ, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn chủ đầu tư các những nội dung liên quan hạ tầng. Trong đó, lưu ý rà soát về sự phù hợp đối với quy hoạch chung và các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, có ý kiến về lĩnh vực giao thông và các nội dung khác liên quan. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương hoàn thành công tác đấu giá khai thác dịch vụ tại các bãi biển dọc tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa theo chỉ đạo tại Thông báo số 1032/TB-VP ngày 17/10/2026 của Văn phòng UBND thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp ngành du lịch thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Mô phỏng một sản phẩm dịch vụ chất lượng cao tại bãi biển Mỹ Khê.

Đối vớ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện dự thảo điều chỉnh Phương án số 3729/PA-UBND ngày 9/6/2020 về quản lý các bãi biển du lịch Đà Nẵng, trình UBND thành phố trong tháng 11-2026, làm cơ sở triển khai hiệu quả công tác quản lý dịch vụ tại các bãi biển du lịch. Song song với đó, sớm trình UBND thành phố thống nhất đề cương Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn, hoàn thành trong tháng 11-2026. Lưu ý xác định các mô hình phát triển khu, điểm kinh tế ban đêm, đưa dự án của Cty CP MBLand Đà Nẵng vào làm điểm.

Đối với chủ đầu tư, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị chủ động liên hệ, cung cấp thông tin và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, tích hợp các ý tưởng về sản phẩm, dịch vụ vào mô hình khu, điểm kinh tế đêm. Đồng thời phối hợp Sở Xây dựng về đề xuất tài trợ hạ tầng, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định.