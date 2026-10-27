Đồng ý chủ trương khai thác dịch vụ đêm tại bãi biển Mỹ Khê

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo báo cáo, dự án Tổ hợp khách sạn, văn phòng và khu vui chơi giải trí “Không ngủ” - Mỹ Khê Paradise do Công ty Cổ phần MBLand Đà Nẵng làm chủ đầu tư tại đường Võ Nguyên Giáp có tổng diện tích hơn 11.000m2.

Trong đó, khu kinh tế đêm tích hợp các hoạt động ẩm thực, vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật, sân khấu biểu diễn, tổ chức sự kiện…

MBLand Đà Nẵng đề nghị thành phố xem xét phê duyệt, hướng dẫn cấp giấy chứng nhận đầu tư theo từng phân khu hoặc tổng thể dự án. Sau khi được chấp thuận, doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xin giấy phép xây dựng và các điều kiện để triển khai.

Dự án dự kiến khởi công vào tháng 1/2027, tháng 8/2027 vận hành giai đoạn 1, và hoàn thành tổng thể dự án vào năm 2031. Mục tiêu dự án tạo ra 1.000 vị trí việc làm, nộp ngân sách trên 100 tỷ đồng/năm.

Đại diện Công ty Cổ phần MBLand Đà Nẵng báo cáo về dự án. Ảnh: NGỌC HÀ

Sau khi nghe các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo về dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao ý tưởng, đề xuất dự án của Công ty Cổ phần MBLand Đà Nẵng. Dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế đêm, góp phần làm đa dạng các dịch vụ du lịch chất lượng cao của Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cơ bản đồng ý chủ trương triển khai dự án; đề nghị tập trung đẩy mạnh đầu tư trước khu kinh tế đêm, dịch vụ tại bãi biển Mỹ Khê.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Tài chính hướng dẫn Công ty Cổ phần MBLand Đà Nẵng những nội dung liên quan hạ tầng.

Trong đó, lưu ý rà soát về sự phù hợp đối với quy hoạch chung và các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, có ý kiến về lĩnh vực giao thông và các nội dung khác liên quan.

Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương hoàn thành công tác đấu giá khai thác dịch vụ tại các bãi biển dọc tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa theo chỉ đạo tại Thông báo số 1032/TB-VP ngày 17/10/2026 của Văn phòng UBND thành phố về kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp ngành du lịch thành phố Đà Nẵng năm 2026.

Đồng thời, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khẩn trương hoàn thiện dự thảo điều chỉnh Phương án số 3729/PA-UBND ngày 9/6/2020 về quản lý các bãi biển du lịch Đà Nẵng, trình UBND thành phố trong tháng 11/2026, làm cơ sở triển khai hiệu quả công tác quản lý dịch vụ tại các bãi biển du lịch.

Khẩn trương trình UBND thành phố thống nhất đề cương Đề án phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hoàn thành trong tháng 11/2026; trong đó, lưu ý xác định các mô hình phát triển khu, điểm kinh tế ban đêm, đưa dự án Công ty Cổ phần MBLand Đà Nẵng vào làm điểm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công ty Cổ phần MBLand Đà Nẵng chủ động liên hệ, cung cấp thông tin và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, tích hợp các ý tưởng về sản phẩm, dịch vụ vào mô hình khu, điểm kinh tế đêm; phối hợp Sở Xây dựng về đề xuất tài trợ hạ tầng; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định.