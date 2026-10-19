Đồng ý chủ trương áp dụng cơ chế ưu đãi cao nhất cho Khu Kinh tế Dung Quất

Mở cơ chế đặc thù, tạo động lực thu hút đầu tư

Ngày 19/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm Lọc, hóa dầu, đóng tàu và Năng lượng Quốc gia tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất.

Dung Quất được mở cơ chế đặc thù, tạo động lực thu hút đầu tư.

Theo đó, tại phiên họp ngày 16/10/2026, sau khi xem xét Tờ trình của Đảng ủy Chính phủ và ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương cho phép KKT Dung Quất áp dụng các cơ chế, chính sách đang được thực hiện đối với khu thương mại tự do tại TP Hải Phòng, TP Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo bổ sung nội dung này vào Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, làm cơ sở giao Chính phủ xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách áp dụng đối với KKT Dung Quất.

Việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách phải bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển các lĩnh vực lọc, hóa dầu, đóng tàu, dự trữ chiến lược và năng lượng quốc gia.

Trước đó, ngày 15/10/2026, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm Lọc, hóa dầu, đóng tàu và Năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất.

Mục tiêu xây dựng nghị quyết của Quốc hội là hình thành hệ thống cơ chế, chính sách đặc thù, có tính đột phá, tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi để phát triển trung tâm theo chủ trương, định hướng của Trung ương.

Các chính sách được đề xuất tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, đầu tư, đất đai, quy hoạch, thủ tục hành chính, công nghệ và nhân lực; đồng thời huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực Nhà nước và xã hội, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, dự án quy mô lớn, công nghệ hiện đại, có tính chất động lực.

Cùng với đó, các cơ chế đặc thù hướng tới đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện triển khai các dự án trọng điểm, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp và năng lượng quy mô lớn tại Dung Quất.

Dung Quất hiện là trung tâm công nghiệp của miền Trung.

Theo định hướng, Trung tâm Lọc, hóa dầu, đóng tàu và Năng lượng Quốc gia tại KKT Dung Quất sẽ phát triển theo mô hình tích hợp các lĩnh vực lọc hóa dầu, hóa chất, đóng tàu và năng lượng với công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics cùng các ngành, lĩnh vực liên quan.

Mô hình này hướng tới tăng cường liên kết giữa các ngành công nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, mở rộng năng lực sản xuất và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Quảng Ngãi, khu vực miền Trung và cả nước.

Đến năm 2030, trung tâm đặt mục tiêu đáp ứng toàn bộ nhu cầu xăng dầu của khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời cung ứng tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước.

Tổng sản lượng năng lượng cuối cùng phấn đấu đạt khoảng 8 triệu tấn dầu quy đổi; thu hút 5 tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước; đóng góp 30% vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi và tạo thêm 5.000 việc làm mới. Tầm nhìn đến năm 2045, trung tâm đặt mục tiêu thu hút 50 tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước, từng bước trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng và vật liệu.

Việc phát triển trung tâm được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ngãi và khu vực miền Trung, đồng thời tăng cường năng lực bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đề xuất 5 nhóm chính sách ưu đãi đặc thù

Trong Tờ trình Bộ Chính trị, Đảng ủy Chính phủ báo cáo 5 nội dung chính sách tại dự thảo nghị quyết của Quốc hội, tập trung vào các lĩnh vực tài chính, thuế, đất đai và thu hút đầu tư chiến lược.

Một góc Trung tâm Lọc, hóa dầu, đóng tàu và Năng lượng Quốc gia Dung Quất

Thứ nhất, đề xuất chính sách bổ sung có mục tiêu 70% số tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; đồng thời cho phép Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định kéo dài thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thứ hai, đề xuất miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền sử dụng khu vực biển trong toàn bộ thời gian sử dụng.

Đối với kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do nhà đầu tư chiến lược ứng trước, ngân sách Nhà nước sẽ hoàn trả thông qua hình thức khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của dự án. Trường hợp chưa khấu trừ hết, phần kinh phí còn lại được khấu trừ vào các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đang phải nộp nhưng chưa nộp của những dự án khác do chính nhà đầu tư chiến lược thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thứ ba, đề xuất áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 30 năm, đồng thời có chính sách ưu đãi đối với phần mở rộng của các dự án đang hoạt động.

Thứ tư, đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong thời gian 10 năm.

Nội dung thứ năm là nhóm chính sách bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu xuất nhập khẩu, gắn với yêu cầu tạo nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển KKT Dung Quất.

Thời gian tới, hạ tầng Dung Quất sẽ được quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư. (Ảnh: Lê Danh)

Các chính sách trên được đề xuất nhằm tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược và triển khai những dự án công nghiệp, năng lượng quy mô lớn.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc Bộ Chính trị đồng ý chủ trương áp dụng cơ chế ưu đãi cao nhất cho KKT Dung Quất là cơ sở quan trọng để các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện chính sách, trình Quốc hội xem xét và giao Chính phủ quyết định theo quy định, hướng tới hình thành trung tâm công nghiệp và năng lượng có vai trò chiến lược đối với Quảng Ngãi và cả nước.

Từ một vùng có xuất phát điểm về kinh tế thấp, Khu kinh tế Dung Quất từng bước hình thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, trở thành trung tâm công nghiệp quan trọng của miền Trung. Đến nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã thu hút hơn 440 dự án với tổng vốn đăng ký gần 20 tỷ USD, trong đó có 63 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 2,5 tỷ USD. Khoảng 350 dự án đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 81.000 lao động. Nhiều dự án quy mô lớn đã hình thành các ngành công nghiệp chủ lực như lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí, chế biến chế tạo, năng lượng và logistics. Trong đó, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đóng góp hơn 10 tỷ USD vào ngân sách Nhà nước. Hai Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát có tổng vốn đầu tư khoảng 7,47 tỷ USD, công suất hơn 11 triệu tấn thép/năm.