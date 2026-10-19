Đồng ý chủ trương áp dụng cơ chế đặc thù cho Dung Quất

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương áp dụng cơ chế ưu đãi tương tự khu thương mại tự do Hải Phòng, Đà Nẵng và các chính sách ưu đãi cao nhất theo quy định cho KKT Dung Quất

Trước đó, tại phiên họp ngày 16/10/2026, xem xét Tờ trình số 128-TTr/ĐU, ngày 15/10/2026 của Đảng ủy Chính phủ về cơ chế, chính sách phát triển Trung tâm lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và ý kiến các cơ quan, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương Khu kinh tế Dung Quất được áp dụng các cơ chế, chính sách đang được áp dụng đối với khu thương mại tự do tại thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng và các cơ chế, chính sách, ưu đãi cao nhất theo quy định của Luật Phát triển đô thị.

Để sớm triển khai chủ trương, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Đảng ủy Quốc hội bổ sung nội dung phát triển Trung tâm lọc, hóa dầu, đóng tàu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất vào Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và Nghị quyết chung của Kỳ họp, làm cơ sở để Chính phủ quyết định các cơ chế, chính sách cụ thể.

Theo dự thảo Nghị quyết gồm 16 điều, Trung tâm đặt mục tiêu đến năm 2030 đáp ứng toàn bộ nhu cầu xăng dầu miền Trung và Tây Nguyên, tối thiểu 30% nhu cầu cả nước; dự trữ dầu thô tương đương 20 ngày sản xuất, xăng dầu tương đương 20 ngày tiêu thụ, đạt sản lượng năng lượng cuối cùng khoảng 8 triệu tấn dầu quy đổi. Trung tâm phấn đấu thu hút 5 tỷ USD vốn đầu tư, đóng góp 30% tăng trưởng kinh tế Quảng Ngãi và tạo 5.000 việc làm mới.

Tầm nhìn đến năm 2045, Dung Quất hướng tới thu hút 50 tỷ USD vốn đầu tư trong và ngoài nước, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng, vật liệu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Hiện, KKT Dung Quất có 296 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 421.683 tỷ đồng (khoảng 19,268 tỷ USD), đóng góp ngân sách trung bình 27.774 tỷ đồng mỗi năm. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, đã sản xuất hơn 101 triệu tấn sản phẩm, đạt doanh thu hơn 1,8 triệu tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 245.000 tỷ đồng kể từ năm 2009.

Tuy nhiên, cơ chế hiện hành chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thu hút các dự án hạ tầng, hóa chất quy mô lớn có vòng đời 50–70 năm. Vì vậy, việc xây dựng nghị quyết với cơ chế ổn định lâu dài, không theo hình thức thí điểm, được xác định là yếu tố quan trọng nhằm củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo nền tảng phát triển Dung Quất thành trung tâm năng lượng quốc gia.

Theo Tờ trình, Đảng ủy Chính phủ đề xuất 5 nhóm chính sách ưu đãi vượt trội cho KKT Dung Quất: bổ sung 70% số tăng thu từ xuất nhập khẩu cho ngân sách địa phương để đầu tư hạ tầng; cho phép Chủ tịch UBND tỉnh kéo dài ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 5 năm cho nhà đầu tư chiến lược; miễn tiền sử dụng đất, thuê đất và khu vực biển trong suốt thời hạn thuê đối với các dự án lọc hóa dầu, hạ tầng dự trữ chiến lược; áp dụng thuế suất thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm cho dự án chế biến dầu khí, hóa chất từ 100.000 tỷ đồng, kể cả dự án mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm cho chuyên gia, nhà khoa học và lao động trình độ cao làm việc tại Trung tâm.