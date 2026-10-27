Đông y Cà Mau: 40 năm kế thừa, phát triển và chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Đại biểu cùng hơn 100 hội viên tiêu biểu tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập Hội Đông y tỉnh Cà Mau.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại chặng đường 40 năm hình thành và phát triển. Trong suốt bốn thập kỷ qua, các cấp Hội luôn quán triệt, thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nền Đông y Việt Nam. Với phương châm “Thầy thuốc tại chỗ, thuốc tại chỗ”, Hội không ngừng kế thừa, gìn giữ và phát huy những giá trị quý báu của y học cổ truyền.

Bác sĩ CKII Vương Hữu Tiến, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi họp mặt.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bác sĩ CKII Vương Hữu Tiến chia sẻ: “Trải qua 40 năm, cùng với sự phát triển của y học hiện đại, Đông y Cà Mau đã từng bước củng cố và phát triển tổ chức vững mạnh. Việc kết hợp hài hoà giữa Đông y và Tây y đã góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Các phương pháp châm cứu, bấm huyệt, bốc thuốc nam đã chữa trị và nâng cao sức khoẻ cho hàng triệu lượt bệnh nhân, củng cố niềm tin vững chắc của cộng đồng vào y học cổ truyền”.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi họp mặt.

Đánh giá cao những kết quả Hội đạt được, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đề nghị: “Thời gian tới, Hội Đông y tỉnh cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, chú trọng đào tạo thế hệ kế thừa, đẩy mạnh số hoá để lưu giữ các bài thuốc hay, kinh nghiệm quý. Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa y học cổ truyền và y học hiện đại nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khoẻ toàn dân”./.