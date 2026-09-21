Dòng Xiaomi 18 Pro sở hữu chip 2nm cùng viên pin 8.500mAh sẽ chính thức ra mắt ngày 23/9

Dòng điện thoại thông minh cao cấp Xiaomi 18 Pro sẽ chính thức được trình làng vào lúc 19:00 ngày 23 tháng 9 tới đây (theo giờ Trung Quốc). Thế hệ flagship mới này đánh dấu bước chuyển biến công nghệ lớn khi tích hợp vi xử lý sản xuất trên tiến trình 2nm, hệ thống camera Leica kép 200MP và dung lượng pin tối đa lên đến 8.500mAh.

Xiaomi 18 Series sẽ là những đối thủ đáng gờm ở phân khúc smartphone cao cấp

Kiến trúc 2nm GAA nâng chuẩn hiệu năng và tối ưu năng lượng

Cải tiến đáng chú ý hàng đầu trên dòng thiết bị mới nằm ở bộ vi xử lý được chế tạo dựa trên tiến trình GAA 2nm tiên tiến. Quy trình đóng gói bán dẫn này mang lại bước nhảy vọt về tốc độ tính toán đồng thời giảm lượng điện năng tiêu thụ so với các thế hệ vi xử lý trước đây.

Dòng Xiaomi 18 Pro sẽ ra mắt vào ngày 23/9

Mặc dù thương hiệu chưa công bố định danh chính xác của con chip, các nguồn tin trong ngành cho biết nhiều khả năng đây là Snapdragon 8 Elite Gen 6. Mốc thời gian ra mắt sản phẩm cũng diễn ra đồng thời với Hội nghị Snapdragon của Qualcomm được tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 9.

Hệ thống camera Leica kép 200MP và ống kính tiềm vọng

Năng lực xử lý hình ảnh trên thế hệ flagship mới tiếp tục được củng cố nhờ sự hợp tác cùng thương hiệu Leica. Điểm đặc biệt là cả hai cảm biến chính và tele tiềm vọng đều đạt độ phân giải 200MP, sử dụng kích thước cảm biến lớn nhằm thu nhận lượng ánh sáng dồi dào hơn trong nhiều môi trường chụp phức tạp.

Các flagship tiếp theo của Xiaomi sẽ có cấu hình khủng

Hệ thống quang học này cung cấp dải tiêu cự trải rộng từ 17mm đến 75mm, hỗ trợ mức zoom quang học kính tiềm vọng 3.2x. Cấu trúc thấu kính mới giúp tái tạo chi tiết ảnh chụp sắc nét và hạn chế hiện tượng quang sai thường gặp trên các cảm biến độ phân giải lớn.

Màn hình Super Pixel M11 viền siêu mỏng và dung lượng pin vượt trội

Về trải nghiệm thị giác, máy sử dụng tấm nền Super Pixel thế hệ mới kết hợp vật liệu phát sáng M11 cùng chất nền màu xanh lá cây cải tiến. Giải pháp hiển thị này gia tăng độ sáng cực đại nhưng vẫn kiểm soát tốt mức điện tiêu thụ. Nhờ công nghệ đóng gói mới, viền màn hình trên thiết bị được rút gọn xuống mức 0.99mm.

Chứng nhận 3C xác nhận dòng Xiaomi 18 Pro sẽ có sạc nhanh 100W

Đặc biệt, hệ thống cung cấp năng lượng ghi nhận bước chuyển biến lớn với công nghệ pin GSR VIII chứa hàm lượng silicon 32.0%. Cấu trúc pin này cho phép nâng dung lượng phiên bản Xiaomi 18 Pro lên 7.000mAh và phiên bản Xiaomi 18 Pro Max lên tới 8.500mAh. Cả hai đều hỗ trợ chuẩn sạc nhanh có dây công suất 100W thông qua chứng nhận an toàn 3C.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của dòng Xiaomi 18 Pro