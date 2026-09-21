Dòng Xiaomi 18 Pro ấn định ngày ra mắt 23/9: Đột phá với vi xử lý 2nm và pin khủng 8.500mAh

Sự kiện ra mắt sản phẩm mới mùa thu của Xiaomi sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19:00 ngày 23 tháng 9 tới đây (theo giờ Trung Quốc). Tâm điểm của buổi lễ công bố là thế hệ điện thoại thông minh cao cấp Xiaomi 18 Pro, thiết bị được định vị sẽ tạo ra chuẩn mực mới về phần cứng di động với dung lượng pin đạt mốc 8.500mAh và hệ thống quang học Leica 200MP.

Xiaomi 18 Series sẽ là những đối thủ đáng gờm ở phân khúc smartphone cao cấp

Kiến trúc bán dẫn GAA 2nm: Nâng cấp hiệu năng và tối ưu nhiệt lượng

Bước nhảy vọt đáng kể nhất trên dòng sản phẩm này nằm ở cấu trúc vi xử lý trung tâm. Cả hai phiên bản trong dòng Xiaomi 18 Pro đều tích hợp chipset phát triển trên tiến trình GAA (Gate-All-Around) 2nm tiên tiến. Quy chuẩn bóng bán dẫn mới cho phép gia tăng mật độ linh kiện, cải thiện đáng kể tốc độ xử lý tác vụ phức tạp đồng thời cắt giảm mức tiêu hao năng lượng.

Dù thông số thương mại của con chip chưa được hãng công bố chi tiết, giới quan sát nhận định đây là dòng Snapdragon 8 Elite Gen 6. Thời điểm trình làng của thiết bị trùng khớp với Hội nghị Snapdragon do Qualcomm tổ chức từ ngày 22 đến 24 tháng 9, củng cố nhận định Xiaomi sẽ tiếp tục là đối tác đầu tiên thương mại hóa kiến trúc 2nm thế hệ mới này.

Dòng Xiaomi 18 Pro sẽ ra mắt vào ngày 23/9

Hệ thống camera kép Leica 200MP tái định hình nhiếp ảnh di động

Khả năng ghi hình của Xiaomi 18 Pro ghi nhận sự nâng cấp mạnh mẽ với sự đồng hành kỹ thuật từ Leica. Thiết bị sở hữu hai cảm biến hình ảnh cùng đạt độ phân giải siêu cao 200MP, chia đều cho camera góc rộng chính và ống kính tiềm vọng tele kích thước lớn.

Theo các thông số rò rỉ từ chuyên gia công nghệ Digital Chat Station, dải tiêu cự quang học của hệ thống trải dài từ 17mm đến 75mm, đi kèm cơ chế zoom quang học tiềm vọng 3.2x. Việc trang bị cảm biến độ phân giải cao cho ống kính zoom tầm xa giúp thiết bị thu nhận chi tiết bề mặt rõ nét, hạn chế hiện tượng nhiễu hạt trong điều kiện ánh sáng phức tạp.

Các flagship tiếp theo của Xiaomi sẽ có cấu hình khủng

Vật liệu phát quang M11 và kỹ thuật đóng gói viền siêu mỏng 0.99mm

Về khả năng hiển thị, thế hệ flagship mới sử dụng tấm nền Super Pixel tích hợp vật liệu phát sáng M11 cùng hợp chất phát quang màu xanh lá cây cải tiến. Giải pháp này tăng cường độ sáng cực đại cho khung hình nhưng duy trì mức tiêu thụ điện thấp hơn các thế hệ trước.

Bên cạnh đó, nhờ ứng dụng kỹ thuật đóng gói linh kiện màn hình tiên tiến, phần khung viền bao quanh tấm nền được thu gọn xuống chỉ còn 0.99mm. Tỷ lệ hiển thị thực tế gần như chiếm trọn mặt trước, mang lại không gian thao tác không giới hạn cho người dùng.

Chứng nhận 3C xác nhận dòng Xiaomi 18 Pro sẽ có sạc nhanh 100W

Đột phá pin silicon GSR VIII và chuẩn sạc nhanh 100W

Thời lượng vận hành là khía cạnh ghi nhận bước chuyển biến lớn nhờ công nghệ pin GSR VIII với hàm lượng silicon bổ sung lên tới 32.0%. Cải tiến vật liệu điện cực này giúp tăng mật độ năng lượng mà không làm gia tăng kích thước vật lý của thân máy.

Phiên bản Xiaomi 18 Pro tiêu chuẩn được tích hợp thỏi pin 7.000mAh, trong khi bản cao cấp Xiaomi 18 Pro Max nâng dung lượng lên mức 8.500mAh. Dữ liệu từ cơ quan kiểm duyệt 3C xác nhận hệ thống hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây công suất 100W, rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy cho viên pin dung lượng lớn.