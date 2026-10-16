Dòng xe ùn ứ quanh cầu Thủ Thiêm sau cơn mưa vào giờ tan tầm

Mưa lớn ở TP.HCM, giao thông phía Đông ùn ứ giờ tan tầm Mưa xuất hiện từ đầu chiều ở khu vực phía Đông TP.HCM, sau đó lan đến trung tâm và phía Bắc vào chiều tối. Giao thông ùn ứ, kẹt xe trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào chiều 16/10.

Mưa vào giờ tan tầm chiều 16/10 gây trở ngại giao thông tại một số tuyến đường. Ghi nhận của Tri Thức - Znews ở khu vực cầu Thủ Thiêm và đường Nguyễn Hữu Cảnh, tình trạng ùn ứ kéo dài, xe cộ di chuyển chậm qua các nút giao.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh là một trong những tuyến thường chịu áp lực giao thông lớn vào giờ cao điểm. Dòng phương tiện đông trong lúc trời mưa khiến hành trình về nhà của nhiều người kéo dài hơn thường lệ.

Trước đó, vào khoảng 17h30, phường Sài Gòn, Bình Thạnh, Xóm Chiếu... ghi nhận tình trạng mưa lớn, kéo dài khoảng 30 phút. Cơn mưa ảnh hưởng đến tình hình giao thông cục bộ.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh đoạn gần cầu Thủ Thiêm, hướng về cầu Sài Gòn ùn tắc sau mưa lớn.

Dự báo thời tiết hai ngày cuối tuần có xu hướng xấu hơn. Từ ngày mai (thứ bảy), mưa gia tăng, một số nơi có thể mưa to đến rất to, lượng mưa trên 100 mm. Mưa lớn làm tăng nguy cơ ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Dòng xe ùn ứ dưới chân cầu, đường Nguyễn Hữu Cảnh hướng ra cầu Sài Gòn chiều 16/10.

Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ ngã tư Hàng Xanh về cầu Bình Triệu cũng ùn ứ lúc 18h.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, TP.HCM thời gian tới có khả năng xuất hiện mưa rào, có nơi có dông, tập trung ở khu vực trung tâm vào buổi chiều, tối. Nhiệt độ dao động khoảng 25-32 độ C.