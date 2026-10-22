VIDEO: Đường vào trung tâm Hà Nội đổi hướng vì thi công cầu Tứ Liên.

Trên đường Nghi Tàm, đoạn rào chắn dài khoảng 150 m được dựng tại dải phân cách giữa, phục vụ thi công giai đoạn 3 của Dự án thành phần 2, xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu.

Ghi nhận chiều 21/10, dòng xe nối đuôi nhau qua khu vực thi công. Theo phương án phân luồng, xe tải và xe khách trên 16 chỗ bị cấm trên đường Nghi Tàm và Yên Phụ nhỏ, đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến đường Thanh Niên, trừ phương tiện phục vụ thi công dự án.

Anh Hoàng cho biết mất gần 30 phút mới di chuyển qua được điểm phân luồng trong ngày đầu thay đổi lộ trình.

Mặt đường thu hẹp, xe máy và các phương tiện khác di chuyển chậm sát hàng rào tôn công trường.

Trên đường Âu Cơ, khu vực rào chắn dài khoảng 150 m, rộng 16–17 m, phục vụ thi công mố trụ và tường chắn sau mố.

Nhiều tài xế chưa quen hướng đi mới, phải dừng xe hỏi đường. Đơn vị thi công đã bố trí người tại các điểm giao cắt để hướng dẫn phương tiện.

Một số người đi xe máy rẽ vào các ngõ dân sinh thông ra đê và đường nhánh để tránh ùn tắc.

Tại khu vực lân cận nút giao Yên Phụ - Thanh Niên, dải phân cách dưới gầm cầu vượt An Dương đã được rào kín. Xe từ Thanh Niên bắt buộc phải rẽ phải vào Yên Phụ rồi vòng qua ngã ba Cửa Bắc mới có thể đi ngược về Nghi Tàm.

Các tài xế di chuyển giữa sân bay Nội Bài và trung tâm Hà Nội được khuyến nghị chọn lộ trình thay thế, như qua cầu Nhật Tân theo hướng Võ Chí Công hoặc qua các cầu Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì.

Công trường cầu Tứ Liên nhìn từ khu vực đường dẫn. Phương án giao thông mới được áp dụng từ ngày 21/10 đến khi có thông báo tiếp theo.

Khu vực điều chỉnh giao thông trên trục Nghi Tàm – Âu Cơ phục vụ thi công cầu Tứ Liên. Đồ họa: Doãn Cường