Dòng xe 'thận trọng' giữ khoảng cách khi qua cầu Nhật Tân

Ghi nhận của PV Báo Đại đoàn kết sáng 26/9, trên cầu Nhật Tân, hướng từ trung tâm Hà Nội đi sân bay Nội Bài, dòng phương tiện nối đuôi nhau di chuyển liên tục. Ô tô chủ yếu giữ tốc độ vừa phải, khoảng cách giữa các xe được duy trì thay vì bám sát nhau.

Biển báo, vạch xác định khoảng cách trên cầu Nhật Tân đang khiến nhiều tài xế chủ động giảm tốc, thay vì duy trì tốc độ tối đa 80 km/h. Dòng xe vì thế di chuyển chậm và nối đuôi nhau, trong bối cảnh lượng phương tiện vẫn lớn, ùn ứ có thời điểm kéo dài từ khu vực cầu và lan sâu vào phía nội thành.

Tại khu vực đầu cầu và trên mặt cầu, các vạch xác định khoảng cách cùng biển báo được bố trí dễ nhận biết.

Người điều khiển phương tiện có xu hướng chủ động giảm tốc, quan sát xe phía trước và duy trì khoảng cách an toàn.

Đáng chú ý, thời điểm ghi nhận khoảng 9h, khi khung giờ cao điểm buổi sáng đã qua, lượng phương tiện vẫn khá lớn. Các xe di chuyển thành từng dòng, nối đuôi nhau qua cầu.

Dòng phương tiện kéo dài trên cầu Nhật Tân dù đã qua giờ cao điểm buổi sáng.

Dòng xe "thận trọng" nối đuôi nhau qua khu vực có biển báo, vạch xác định khoảng cách trên cầu Nhật Tân.

Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết, anh Phạm Văn Công, một tài xế thường xuyên di chuyển qua cầu Nhật Tân cho biết, việc bố trí vạch xác định khoảng cách giúp tài xế dễ quan sát và chủ động hơn khi điều khiển phương tiện.

“Đi qua cầu, nhất là lúc lượng xe đông, tôi thường giữ khoảng cách với xe phía trước để nếu xe trước phanh hoặc giảm tốc thì mình vẫn có thời gian xử lý. Có vạch khoảng cách trên đường thì tài xế cũng dễ hình dung hơn, tránh đi quá sát nhau. Tuy nhiên, việc đi qua cầu cũng mất nhiều thời gian hơn trước". anh Công nói.

Trước đó, ngày 24/9, các đơn vị chức năng tại Hà Nội đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống biển báo và vạch xác định khoảng cách xe tại những vị trí dễ quan sát trên cầu Nhật Tân.

Tại mỗi vị trí, 5 biển báo lần lượt thể hiện các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m.

Trên mặt đường, các vạch tương ứng cũng được kẻ rõ để người điều khiển phương tiện dễ nhận biết khoảng cách với xe phía trước.

Đối với làn đường dành cho ô tô sát dải phân cách giữa (làn số 1), tốc độ tối đa cho phép được điều chỉnh từ 90 km/h xuống 80 km/h theo cả hai chiều lưu thông trên cầu.