Dòng xe nối đuôi 'mở hàng' cao tốc Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến
Đúng 0h ngày 1/10, tài xế bắt đầu trải nghiệm trên cao tốc Bến Lức - Long Thành khi thông toàn tuyến, nối liền miền Tây với Đông Nam Bộ, sau 12 năm triển khai.
Theo các tài xế, trước đây người dân miền Tây đi Đồng Nai hoặc các tỉnh, thành phía Đông Nam Bộ thường phải di chuyển qua nhiều tuyến đường của TPHCM. Tùy điểm xuất phát và điểm đến, hành trình có thể qua Nguyễn Văn Linh, Quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.
Đây đều là những trục giao thông quan trọng nhưng có lưu lượng phương tiện lớn, thường chịu áp lực vào các khung giờ cao điểm. Việc cao tốc Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến mở thêm một lựa chọn cho người dân khi di chuyển giữa miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ.
Từ nút giao Mỹ Yên, phương tiện có thể đi theo cao tốc TPHCM - Trung Lương, sau đó chuyển vào cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Từ đây, xe chạy theo hướng Đông, qua khu vực phía Nam TPHCM, vượt sông Soài Rạp, sông Lòng Tàu, qua cầu Bình Khánh, cầu Phước Khánh rồi tiếp tục vào địa bàn Đồng Nai.
Tại nút giao Phước An, phương tiện có thể kết nối với Nhơn Trạch, cảng Phước An và các tuyến đường trong khu vực. Tiếp tục theo tuyến, xe có thể kết nối Quốc lộ 51 để đi các khu vực khác của Đồng Nai và hướng về Bà Rịa - Vũng Tàu.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dong-xe-noi-duoi-mo-hang-cao-toc-ben-luc-long-thanh-thong-toan-tuyen-post1881150.tpo