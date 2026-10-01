Dòng xe nhích từng chút trên quốc lộ 1 từ ngã tư Vũng Tàu hướng về TPHCM

Video: Ùn tắc kéo dài trên quốc lộ 1, hướng từ Đồng Nai về TPHCM, sáng 1-10. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Khoảng 8 giờ, ô tô, xe tải, xe đầu kéo nối đuôi nhau từ khu vực nút giao quốc lộ 1 - đường Hàn Thuyên (đường vào KCN Biên Hòa 1, phường Trấn Biên) đến khu vực cầu Đồng Nai.

Dòng xe chen chúc trên quốc lộ 1, đoạn trước cầu Đồng Nai, hướng về TPHCM. Ảnh: PHÚ NGÂN

Ông Nguyễn Văn Công, một tài xế lưu thông trên tuyến, cho biết quãng đường từ ngã tư Tam Hiệp đến ngã tư Vũng Tàu chỉ vài kilômét nhưng mất khoảng 1 giờ di chuyển. Tại khu vực cầu Đồng Nai, nhiều phương tiện phải đứng chờ hàng chục phút.

Có thời điểm nhiều phương tiện gần như đứng bánh. Ảnh: PHÚ NGÂN

Phương tiện nhích từng chút qua khu vực ngã tư Vũng Tàu. Ảnh: PHÚ NGÂN

Nhiều phương tiện trên quốc lộ 51 hướng về ngã tư Vũng Tàu cũng phải đứng chờ. Ảnh: PHÚ NGÂN

Ở ngã tư Vũng Tàu, phương tiện từ quốc lộ 1, quốc lộ 51 và các tuyến đường kết nối đổ về đông, khiến ùn tắc thêm nghiêm trọng. Lực lượng CSGT được bố trí điều tiết, phân luồng.

Lực lượng CSGT Đồng Nai điều tiết phương tiện qua ngã tư Vũng Tàu. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo một số tài xế, việc tổ chức giao thông, thu hẹp một phần làn đường ở khu vực phía TPHCM khiến dòng xe từ Đồng Nai đổ về bị dồn lại. Lưu lượng phương tiện tăng cao trong giờ cao điểm cũng làm tình trạng ùn tắc kéo dài.

Xe tải, xe đầu kéo nối đuôi nhau nhiều kilômét tiếp tục đổ dồn trên quốc lộ 1 đổ về hướng TPHCM. Ảnh: PHÚ NGÂN

Ùn tắc trên quốc lộ 1 lan sang quốc lộ 51, khiến dòng xe từ hướng Vũng Tàu về Biên Hòa di chuyển khó khăn. Tuyến từ Biên Hòa qua cầu An Hảo đến ngã tư Vũng Tàu cũng ùn ứ.