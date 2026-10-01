Dòng xe đầu tiên thông tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành từ miền Tây đến miền Đông

Khuya 30/9, khi nhiều tuyến đường đã thưa dần phương tiện, tại các nút giao Phước An, Nguyễn Văn Tạo những chiếc ô tô vẫn nối đuôi nhau chờ thời khắc cao tốc Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến.

Những dòng xe chờ đợi giây phút được thông toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Khi đồng hồ điểm 0h ngày 1/10, dòng xe theo hướng từ QL51 vào cao tốc Bến Lức - Long Thành đã bắt đầu lăn bánh qua nút giao Phước An đến cầu Phước Khánh, Bình Khánh qua TP.HCM để đi về miền Tây. Các tài xế qua từng cung đường với tinh thần phấn khởi, thoải mái vì sau nhiều năm đã được đi thông tuyến nối miền Đông và miền Tây.

Đang háo hức vì là những người được đi xuyên tuyến đầu tiên, anh Minh An, ngụ phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai chia sẻ anh và gia đình đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu. "Trước đó có nhiều đoạn cao tốc này cũng đã thông xe nhưng dù sao vẫn chưa thông toàn tuyến, còn hiện nay đã nối liền một mạch đi lại quá tiện", anh An nói. Cũng theo anh An, nhà vợ anh ở Long An cũ nên sau khi thông tuyến việc đi lại về thăm ngoại sẽ rất thuận lợi.

Đúng 0h dòng xe từ miền Đông đã thông tuyến băng qua cầu Phước Khánh - Bình Khánh về miền Tây.

Không chỉ anh An, nhiều tài xế khác cũng lựa chọn chuyến đi đầu tiên để có sự trải nghiệm khác biệt. Có người tranh thủ đi giao hàng, người lại chỉ đi cho biết, người muốn chứng kiến khoảnh khắc quan trọng, không muốn bỏ lỡ giây phút đầu tiên khi cao tốc chính thức nối liền miền Tây với vùng Đông Nam Bộ.

Ở chiều ngược lại từ miền Tây về Đồng Nai, xe vào tuyến trễ hơn tuy nhiên từ giữa đêm cũng rất nhiều tài xế cùng phương tiện là xe khách, xe tải chở hàng, xe gia đình cũng đã có mặt chờ thời khắc đi thông toàn tuyến.

Xe nối đuôi nhau từ miền Tây về miền Đông.

Là một trong những tài xế có mặt tại nút giao Nguyễn Văn Tạo, ông Thái Hữu Cơ, ngụ phường Phú Thạnh, TP.HCM chia sẻ trong niềm xúc động: "Thật sự tôi rất hồi hộp, háo hức chờ đợi đến thời khắc hôm nay, ngày tuyến cao tốc nối miền Tây và Đông Nam bộ chính thức thông xe. Đây là niềm vui không chỉ của riêng tôi mà có lẽ của rất nhiều người dân miền Đông, miền Tây. Từ nay, việc đi lại sẽ thuận lợi, nhanh chóng và an toàn hơn. Với tôi, đây thực sự là một tuyến đường mang đến triệu niềm vui".

Cung đường đêm đón những tài xế đi xuyên tuyến từ miền Đông về miền Tây.

Theo các tài xế, trước đây người dân miền Tây đi Đồng Nai hoặc các tỉnh, thành phía Đông Nam Bộ thường phải qua nhiều tuyến đường của TP.HCM. Tùy điểm xuất phát và điểm đến, hành trình có thể đi qua Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, cầu Phú Mỹ, Võ Chí Công, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây…

Đây đều là những trục giao thông quan trọng nhưng có lưu lượng phương tiện lớn, thường chịu áp lực vào các khung giờ cao điểm. Khi Bến Lức - Long Thành thông toàn tuyến, hành trình có thêm một lựa chọn mới.

Video: Thông xe toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành từ 0h ngày 1/10

Từ nút giao Mỹ Yên, phương tiện có thể đi theo cao tốc TP.HCM - Trung Lương, sau đó chuyển vào cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Từ đây, xe chạy theo hướng Đông, xuyên qua khu vực phía Nam TP.HCM, vượt sông Soài Rạp, sông Lòng Tàu, qua cầu Bình Khánh, cầu Phước Khánh rồi tiếp tục vào địa bàn Đồng Nai.

Qua nút giao Phước An, phương tiện có thể kết nối Nhơn Trạch, cảng Phước An và các tuyến đường trong khu vực. Tiếp tục theo hướng tuyến, xe có thể kết nối quốc lộ 51 để đi các khu vực khác của Đồng Nai và hướng về Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cầu Phước Khánh là nơi kết nối TP.HCM và TP Đồng Nai.

Từ hành lang này, các hướng kết nối cũng được mở rộng hơn tới khu vực trung tâm TP Đồng Nai, các tỉnh phía Bắc, Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Tài xế Hoàng Văn Hải, người thường xuyên chạy hàng từ miền Tây về Đồng Nai cho rằng, thuận lợi nhất của tuyến mới là phương tiện có thêm lựa chọn để hạn chế phải đi qua nhiều tuyến đường đô thị của TP.HCM.

Những tài xế đầu tiên vào cao tốc Bến Lức - Long Thành.

"Trước đây đi từ miền Tây về Đồng Nai nhiều lúc nhìn quãng đường không xa nhưng chạy mất rất nhiều thời gian vì phải qua nhiều tuyến, gặp kẹt xe là không biết khi nào tới. Có thêm cao tốc này thì sẽ có thêm lựa chọn", anh Hải nói.

Những chiếc xe sẽ lần lượt nối đuôi nhau thông tuyến từ miền Tây về miền Đông.

Theo tính toán, tùy điểm xuất phát, điểm đến và điều kiện giao thông, hành trình theo tuyến mới có thể rút ngắn hơn 1 giờ so với một số phương án di chuyển trước đây.

Video: Dòng xe đầu tiên từ hướng miền Tây về Đồng Nai

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành dài gần 58km, đi qua địa bàn Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp. Từ tháng 1/2025, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) lần lượt đưa vào khai thác các đoạn tuyến đủ điều kiện, gồm đoạn từ nút giao Mỹ Yên/Km 0+700 kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nút giao Nguyễn Văn Tạo/Km 21+850 và đoạn từ nút giao Phước An/Km 50+530 đến nút giao QL51/Km 57+581, với tổng chiều dài gần 30km. Thời gian qua, VEC tập trung nguồn lực hoàn thành các hạng mục còn lại, trong đó có hai công trình cầu dây văng Bình Khánh và Phước Khánh. Việc hoàn thành các công trình này cùng các hạng mục chính trên đoạn giữa tuyến đã nối liền hai phần phía Tây và phía Đông, khép kín toàn tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.